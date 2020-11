Eigentlich sollte in diesem Sommer auf dem Hamburger Süllberg eine riesige Medien-Party steigen. Schließlich wird derin diesem Jahr 50 Jahre alt. Doch die traditionelle Nacht der Medien, die diesmal aus gutem Grund noch pompöser ausfallen sollte als sonst, fiel wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Genau wie der Empfang im Hamburger Rathaus. Klaus Ebert, der Präsident des Clubs, hat aus der Not eine Tugend gemacht und stattdessen für die Mitglieder ein digitales Programm auf die Beine gestellt. Für die erste digitale Nacht der Medien, die am Dienstagabend stattfand, wurdenzahlreiche Promis vor die Kamera geholt. Neben Bild-Chef Julian Reichelt waren unter anderem Andreas Wrede (Max), Giovanni di Lorenzo (Zeit), Kathrin Gottschalk (taz), Tanit Koch (RTL) und Philipp Westermeyer (OMR) dabei. Die Interviews sind auf HORIZONT Online zu sehen.