Kerstin Niederauer-Kopf ist Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung

Messbarer Erfolg: Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäfts­führung der AGF Video­forschung, sind die Herausforderungen eines sich stark wandelnden Bewegt­bild-Marktes für ihre Arbeit durchaus bewusst. Am Rande der Screenforce Days spricht sie über "relativ viel Druck", eine cross­mediale Messung zu etablieren.

Mit dem Projekt X-Reach komme die AGF den Forderungen mit der zusätzlichen Messung von "non-video Content" entgegen, sagt Niederauer-Kopf im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv. Eine Herausforderung bleiben die Nutzungs­zahlen der Streaming-Dienste. Zwar messe die AGF bereits seit 2017 auch die Streamer, allerdings scheuen sich noch immer viele Anbieter, Einblicke in ihre Zahlen zu geben. "Kunden und Agenturen melden oft Bedarf bei uns an, die Plattformen in eine Vergleichbarkeit zu bringen", sagt Niederauer-Kopf. Die kürzlich bekannt­gegebene Kooperation mit dem Streaming-Dienst Dazn mache Hoffnung, "dass sich noch weitere Anbieter anschließen".

Trotz der zunehmenden Beliebtheit der On-Demand-Angebote ist der "lineare Sockel immer noch sehr stark", sagt Niederauer-Kopf. Nach wie vor herrsche ein gestiegenes Interesse an Informations­angeboten im TV. Darüber hinaus seien gute Unterhaltungs­shows ein großer Magnet: "Alles, was Live-Charakter hat, ist in der On-Demand-Nutzung schwierig." Das gelte insbesondere auch für den Live-Sport, der hohe Nutzungs­zahlen vorweise.