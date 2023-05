DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Im Rechtestreit um die Frauenfußball-WM im Sommer macht der DFB Druck. Statt die Schuldfrage zu klären, sollen alle Parteien an einer Lösung interessiert sein. Das fordert der DFB-Boss.

Im andauernden Poker um die TV-Rechte der Frauenfußball-WM hat der Deutsche Fußball-Bund alle Beteiligten zur lösungsorientierten Zusammenarbeit aufgefordert. "Es bringt jetzt gar nichts, Fingerpointing zu machen. Ich glaube, alle müssen sich zusammenraufen. Wir haben eine politische Verantwortung: Dem Frauenfußball und der Gesellschaft gegenüber", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt/Main.



Ein Blackout im deutschen Fernsehen während der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August wäre "ein Imageverlust für alle Beteiligten", mahnte Neuendorf und appellierte, "dass man sich dem nicht verweigert, sondern sich fragt, was ist die Konsequenz, wenn man nicht zusammenkommt?"Auf die Frage, ob er darüber auch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino gesprochen habe, antwortete das FIFA-Council-Mitglied: "Sie können davon ausgehen, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Dass ich alles tue, was in meiner Macht steht, um zu einer Lösung zu kommen."Infantino hatte angesichts der stockenden Verhandlungen davor gewarnt, dass die Spiele auch in Deutschland nicht im TV zu sehen sein könnten. Es sei eine "moralische Verpflichtung", die WM der Frauen nicht unter Wert zu verkaufen. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hatte zuletzt Mitte April in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" geäußert, ARD und ZDF hätten "im Rahmen dieser Ausschreibung ein marktgerechtes Angebot platziert".