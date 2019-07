Mit AWFNR kann die SevenOne Ad Factory ihr Podcast-Portfolio um einen der bekanntesten deutschen Podcasts erweitern. "Alle Wege führen nach Ruhm" gehört neben "Fest und Flauschig" von Jan Böhmermann zu den reichweitenstärksten deutschen Podcasts. Die SevenOne Ad Factory wird den Podcast mit ihrer Starwatch-Entertainment-Unit künftig exklusiv vermarkten. Wie schon in der dritten Staffel werden Winterscheidt und Ripke die Spots selbst einsprechen. Seit der dritten Staffel wurde AWFNR von den Online Markting Rockstars (OMR) vermarktet."Audio-Formate sind nicht nur eine spannende Distributionsplattform, sondern ermöglichen auch eine optimale Zielgruppenansprache", erklärt Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der SevenOne AdFactory: "Wir freuen uns, mit dem Podcast von Joko und Paul nun einen der größten Podcasts im Markt übernehmen zu dürfen. Wir sind sicher, mit AWFNR unseren Werbekunden ein spannendes Umfeld mit hoher Werbewirkung zu bieten."Unter dem Label AWFNR sollen zudem weitere Podcast-Reihen entstehen, um "etablierte Stars in die Podcast-Welt zu bringen und neuen Podcast-Talenten eine Plattform zu geben", wie das Unternehmen mitteilt. Bislang betreibt die SevenOne Ad Factory rund 20 vor allem sendungsbegleitende Podcasts, zum Beispiel zu Formaten wie "Galileo" oder "Germany's Next Topmodel".Die vierte Staffel von "Alle Wege führen nach Ruhm" startet im August. Geplant sind 20 Folgen, die im Wochenrhythmus online gehen. dh