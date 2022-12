"All or Nothing"

© IMAGO / Ulmer/Teamfoto Die DFB-Nationalelf flog bereits in der Vorrunde aus der WM. Amazon zeigt 2023 dennoch eine Doku über das Team

Dem frühen Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft zum Trotz will Amazon an den Plänen für die Doku über die DFB-Auswahl festhalten. "Wie angekündigt zeigt Prime Video 2023 eine 'All or Nothing'-Dokumentation über den Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren auf dem Weg zur WM in Katar und die Vorkommnisse vor Ort", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa.