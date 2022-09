© turi2 Heike Turi im Gespräch mit Kerstin Niederauer-Kopf

"Der Big Screen war nie weg", sagt Kerstin Niederauer-Kopf im Video-Interview mit HORIZONT und turi2.tv. Im Gespräch mit turi2-Verlegerin Heike Turi am Rande des AGF-Forums in Frankfurt widerspricht die Chefin der AGF Videoforschung der These, dass das Fernsehen zum alten Eisen gehört. Von der analogen Vergangenheit des Mediums sei heute schon nichts mehr übrig. Das bestätigen auch die Messergebnisse der AGF, die traditionell TV-Quoten erhebt, aber längst auch Streaming-Nutzung, etwa bei Netflix oder Amazon Prime erfasst.