So rockten die Ärzte die Tagesthemen

© Screenshot Twitter/Tagesthemen Die Ärzte rockten die Tagesthemen

Wer am Freitagabend zu später Stunde die ARD-Tagesthemen einschaltete und vielleicht schon etwas schläfrig war, dürfte ziemlich schnell wieder hellwach gewesen sein. Denn die bekannte Tagesthemen-Melodie mündete nach wenigen Sekunden in rockige Gitarrenriffs. Und spätestens als die Regie den Blick auf das Studio mit ungewohnt vielen Menschen freigab und die Standardbegrüßung in "Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen" umgedichtet wurde, dürfte den Zuschauern klar gewesen sein, dass dies eine ganz besondere Ausgabe des ARD-Nachrichtenformats werden würde.