Die SwitchIn Bumper Video Ads werden im linearen TV-Programm nach einem Senderwechsel angezeigt. Dabei teilt sich der Werbespot den Bildschirm per Split Screen mit dem laufenden TV-Programm. Ein Countdown zeigt dabei die verbleibende Dauer des Spots an. Smartclip verspricht Werbekunden durch die exklusive Platzierung maximale Aufmerksamkeit, Brand Safety und Sichtbarkeit. Per Cross-Device-Targeting können die Kampagnen auch auf digitale Plattformen verlängert werden. Die Einführung der sechssekündigen Adressable-TV-Spots ist laut Smartclip zudem eine Reaktion auf die zu erwartende Einführung von Werbung bei den großen Video-on-Demand-Diensten."Sechs Sekunden lange Werbespots sind längst an die Sehgewohnheiten von Nutzern der großer US-Streaming- und Technologieanbieter angepasst, auch deshalb haben wir die Bumper Video Ads erstmalig speziell für lineare TV-Programmumfelder entwickelt", erklärt Oliver Vesper, Geschäftsführer von Smartclip. "Die Zeit für die Werbebotschaft ist kurz und knackig - ideal für pointierte Videos, die auf einfach gestalteten Creative-Elementen basieren, damit sie schnell verstanden wird."Als erste Kunden testen RTL Zwei, DAMX, Sport1, Tele 5 und MTV die SwitchIn Bumper Video Ads. dh