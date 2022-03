So kämpfen Seven-One und Kairion mit Wintertargeting gegen Husten und Schnupfen

© Kairion Die ATV-Werbeform Switch-In-XXL bringt den Prospan-Spot aktuell auf die Bildschirme der Healthcare-affinen Zielgruppe

Wer sich an den ersten warmen Tagen des Jahres mit Husten und Schnupfen herumschlagen muss, der braucht Medikamente, die wirken. Die passende Werbung dafür liefert aktuell die Seven-One Entertainment Group. In einer mehrwöchigen Addressable-TV-Kampagne für das Hustenmittel Prospan spricht der Pro-Sieben-Sat-1-Vermarkter genau die Zielgruppe an, die sich aktuell für eine Stärkung des Immunsystems interessiert.