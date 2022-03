© Seven-One Thomas Wagner, Chief Sales Officer der Seven-One Entertainment Group

Die SevenOne Entertainment Group fasst all ihre adressierbaren TV-Angebote in einem neuen Angebot zusammen und will Kunden damit mehr Möglichkeiten und mehr Reichweite bieten. Außerdem kooperieren die Münchner im Bereich Addressable TV wie schon RTL mit der Deutschen Telekom.