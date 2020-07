© Ad Alliance Frank Vogel, Sales-Chef der Ad Alliance, hält die aktuelle Facebook-Debatte für hilfreich - auch fürs eigene Geschäft

"Unser Schiff wäre fast gesunken und halb ausgebrannt": An diese Szene einer Krisen-Simulationsübung in einem Seminar muss Frank Vogel in diesen Wochen öfters denken – was ja einiges aussagt über seine aktuelle Wahrnehmung des Werbemarktes. Im HORIZONT-Interview erklärt der neue Sales-Chef der Ad Alliance, wie das Schiff trotzdem ans Ziel kam, warum Verkaufsgespräche mit Masken scheitern können, weshalb er seine Preise nicht senken will – und wieso er glaubt, dass das Werbegeld nach Corona irgendwann zurückkommt.