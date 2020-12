© NordWood Themes/Unsplash Nichts berühren wir so oft wie das Smartphone. Dazu liefert die Ad Alliance jetzt neue Zahlen

Das mobile Netz in Trends und Zahlen: Seit Beginn der Corona-Pandemie nutzen 32 Prozent der Smartphone-User ihr Gerät noch häufiger. Auch das ergibt die jüngste Auflage der Studie "Mobile 360 Grad" des Vermarkters Ad Alliance. Beeindruckende Werte erreicht die Handy-Nutzung vor allem in den jungen Zielgruppen. Und genau dort, in der nächsten Generation, verliert Facebook mit seinem Hauptprodukt immer weiter an Boden. Zugleich bröckelt der Vertrauensvorsprung journalistischer Medien gegenüber den "sozialen" Netzwerken.