Ad-Alliance-Chef Matthias Dang im Interview

von HORIZONT Online

Aus Sicht der TV-Vermarkter verlief erste Halbjahr 2019 alles andere als prickelnd. Im Video-Interview mit HORIZONT und turi2.tv am Rande der Screenforce Days in Köln erklärt Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance, was ihm Hoffnung für eine stärkere zweite Hälfte des Jahres macht, was er sich von den Werbungtreibenden wünscht und für welche Gattungen die Ad Alliance in Zukunft offen ist.