Christian Nienhaus, geboren 1960 in Hamm, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. 1984 kam er zu Gruner+Jahr, wo er schnell Karriere machte und schon in jungen Jahren Geschäftsführer der Hamburger Morgenpost und der Berliner Zeitung wurde. Nach Stationen beim Badischen Verlag und der Süddeutschen Zeitung wurde Nienhaus 2001 Verlagsgeschäftsführer bei Bild. Von 2008 bis 2014 stand er - anfangs zusammen mit dem SPD-Politiker Bodo Hombach - an der Spitze der Funke Mediengruppe und kehrte 2015 zu Axel Springer zurück. Nienhaus ist CDU-Mitglied und kandidierte zwei Mal für den Deutschen Bundestag.