Meta-Chef Mark Zuckerberg will die Zahl der Empfehlungen von fremden Accounts bis Ende 2023 verdoppeln

Mehr Kurzvideo-Empfehlungen, weniger Austausch im Freundeskreis: In diese Richtung will Mark Zuckerberg seine Plattformen neu ausrichten. Die Reaktion auf die TikTok-Konkurrenz wird nicht nur in der Influencer-Szene, sondern auch in der Werbebranche mit Spannung verfolgt.