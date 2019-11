© Foto: ASV Die Axel Springer Zentrale

Rückstellungen für die angekündigten Umgestaltungen im Mediensegment und Aufwendungen für die geplante Partnerschaft mit dem US-Investor KKR haben das Konzernergebnis von Axel Springer verringert. Der Gewinn sank in den ersten neun Monaten des Jahres auf 134,1 Millionen Euro - im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 247,4 Millionen Euro gelegen, wie der Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte.