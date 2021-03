Facebook überprüft offenbar seine weltweiten Mediaagentur-Beziehungen: Wie die amerikanischen Branchendienste AdAge und Campaign US übereinstimend berichten, startet der Tech-Gigant einen globalen Pitch, der von dem Beratungsunternehmen ID Comms begleitet wird. Das Gesamtvolumen des Mediaetats beträgt demnach 750 Millionen Dollar. Die Etathalter Dentsu und Mindshare nehmen an dem Pitch teil.