Der Stern übergibt die gefälschten Hitler-Tagebücher (auf dem Cover rechts zu sehen) endlich dem Bundesarchiv

Bertelsmann übergibt 40 Jahre nach dem Medienskandal die gefälschten Hitler-Tagebücher an das Bundesarchiv. Das kündigte der Medienkonzern am Montag an. Bislang hatte Gruner + Jahr die Tagebücher unter Verschluss gehalten.

Bertelsmann werde die Tagebücher nach einer archivarischen Bestandsaufnahme "im Laufe des Jahres" an das Bundesarchiv in Koblenz übergeben. Damit macht der Verlag die umstrittenen Fälschungen, die 1983 den bis dato größten Medienskandal in der Geschichte der Bundesrepublik ausgelöst hatten, endlich der Öffentlichkeit zugänglich. Bislang hatte der Verlag die von dem Kunstfälscher Konrad Kujau verfassten vermeintlichen Hitler-Tagebücher - insgesamt existieren 60 handgeschriebene Kladden - unter Verschluss gehalten.





Im Zuge der juristischen Aufarbeitung des Skandals hatte der damalige Gruner+Jahr-Chef Gerd Schulte-Hillen angekündigt, die Tagebücher nach zehn Jahren an das Bundesarchiv zu übergeben. Doch dazu kam es nie. Der Verlag hatte bislang argumentiert, dass man einen Missbrauch der Tagebücher verhindern wolle. Im Zuge der juristischen Aufarbeitung des Skandals hatte der damalige Gruner+Jahr-Chef

Im Zuge auf historischen Aufarbeitung der Geschichte des Stern war wieder Bewegung in die Sache gekommen. Ein Beitrag des NDR hatte im vergangenen Jahr eine Debatte über die Rolle des Stern-Gründers Henri Nannen in der Zeit des Nationalsozialismus ausgelöst. Die Konzernmutter Bertelsmann hatte im August 2022 daraufhin das Münchner Institut für Zeitgeschichte damit beauftragt, die Geschichte des Stern aufzuarbeiten. Dieser Auftrag war im Februar um die Untersuchung des Umgangs mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern erweitert worden, wie der Verlag jetzt mitteilt.



Der Inhalt der Tagebücher ist bereits im Februar veröffentlicht worden: Der NDR hatte die handschriftlichen Tagebücher auf Grundlage von Kopien mithilfe einer KI in ein Transkript übersetzt und diese so erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

