IMAGO / Dean Pictures

Die Printmedien-Landschaft in Deutschland hat in den letzten 40 Jahren viele Ups and Downs erlebt

Auch wenn Auflagen und Anzeigenerlöse schrumpfen: Printmedien präsentieren sich immer noch breit, bunt und beweglich. Zugleich ist ihr Geschäft kurzlebiger und unsicherer geworden. Ein Blick auf die vergangenen vier Jahrzehnte mit besonderen Titeln, Themen und Temperamenten.

DauerbrennerPrintmedien, die sich durchgesetzt und weiterentwickelt haben: Die Zeit