Burda-Titel wie Das Kochrezept beteiligen sich mit eigenen Inhalten, Videos und Rezepten an der Kampagne

Im Mittelpunkt steht das Sat-1-Erfolgsformat, dasals Placement- und Lizenzpartner unterstützt. In der Kampagne, die bis Ende des Jahres läuft, werden ein Hightech-Backofen und ein Kühlschrank des koreanischen Konzerns in die Show integriert. Diezeichnet für die gesamte Content-Produktion verantwortlich und hat zahlreiche Rezepte entworfen, die sich mit den beworbenen Küchengeräten natürlich besonders gut zubereiten lassen. Hierzu gibt es eigens produzierte Videos und Fotos, die über die passenden Medien gestreut werden – via Social Media sowie in Form nativer Formate online und in Print. Beteiligt sind unter anderem die Titel Das Kochrezept, Slowly Veggie und Lust auf Genuss sowie Bunte.de und Freundin.Zwei Influencer, die Schauspielerin und Foodbloggerinsowie der Sternekoch und "The Taste"-Juror, pushen die Kampagne über ihre Social-Kanäle. Raue wird die Kampagne als Markengesicht auch langfristig begleiten. PoS-Maßnahmen im Einzelhandel, Küchen- und Möbelfachhandel sowie digitale Werbemittel bei Online-Händlern runden die Zusammenarbeit ab."Der ganzheitliche Ansatz zu unserer ,Zu Hause Unschlagbar'-Kampagne hat uns überzeugt", sagt, Director Marketing CE Samsung Electronics. "Unser Ziel ist, medial auf vielen Plattformen über einen längeren Zeitraum hinweg zu kommunizieren und so nachhaltig Aufmerksamkeit für unsere Produkte zu schaffen." Das sei mit dem Konzept von BCN sehr gut gelungen., BCN-Geschäftsführer, ergänzt: "Die Kampagne zeigt, wie wir für Samsung maßgeschneidertes Content Campaigning auf das nächste Level bringen: ganzheitliche Inszenierung in den Burda-Foodmarken, Integration bei ‚The Taste' und Einbindung der Promi-Influencer sowie crossmediale Aussteuerung durch unsere Food Agency." Die betreuende Mediaagentur ist. kan