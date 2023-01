Was Pro Sieben Sat 1 und Mediaexperten zur TV-Zielgruppendiskussion sagen

© IMAGO / Wavebreak Media Die TV-Zuschauer werden im Schnitt älter, der Nachwuchs schaut lieber Netflix & Co.

Die Diskussion über die Definition der sogenannten "werberelevanten Zielgruppe" ist wieder voll entbrannt. Im Januar preschte RTL im Alleingang vor und kündigte an, sich künftig nur noch auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen zu konzentrieren. Während Pro Sieben Sat 1 dem Vorstoß skeptisch gegenübersteht, signalisiert die AGF Zustimmung für den Vorschlag. Mediaplanern macht indes eher der Rückgang der Reichweiten in den jungen Zielgruppen Sorgen. In der Planungspraxis würden willkürliche Zielgruppendefinitionen ohnehin keine große Rolle spielen.