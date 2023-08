Warner Bros.

Der Barbie-Film ist seit 20. Juli in den Kinos

Nach den Einbußen der Pandemie-Zeit sind Kinos in Deutschland auf hoffnungsvollem Weg. Die Filme locken wieder mehr Publikum an. Beim Ticketverkauf will die Branche noch einen draufsetzen.

Aufatmen vor der Leinwand: "Das Kino ist zurück". Mit diesen Worten kommentierte Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt, die am Donnerstag in Berlin bekannt gewordenen Halbjahreszahlen der Branche. Danach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 45,2 Millionen Tickets an den Kinokassen verkauft. Die Zahl stieg damit um 36,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im noch von Corona geprägten Jahr 2022 waren nur 33,2 Millionen zahlende Besucherinnen und Besucher gezählt worden.





Allerdings liegt die Branche damit weiter mit einem Minus von 15,7 Prozent hinter den Werten von 2019 zurück, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Damals wurden 53,7 Millionen Kinokarten im ersten Halbjahr gelöst.



Dinges zeigte sich allerdings zuversichtlich. "In diesen Zahlen sind die sensationellen Ergebnisse von 'Barbie', 'Oppenheimer' und auch 'Rehragout-Rendezvous', für die seit dem Beginn des zweiten Halbjahrs weit mehr als acht Millionen Tickets verkauft wurden, noch gar nicht enthalten", sagte er. "Die Hoffnung, in diesem Jahr zu den Ergebnissen vor der Pandemie aufzuschließen, erscheint mir nicht als übertrieben optimistisch."

Beim Umsatz ist der alte Stand schon fast erreicht. Wegen gestiegener Eintrittspreise, die auch mit zahlreichen Überlängen und 3D-Filmen begründet werden, verfehlte der Kinoumsatz mit 455 Millionen Euro das Halbjahresergebnis von 2019 nur um 1,4 Prozent. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 stieg der Umsatz um 48,9 Prozent, ein Ticket kostet dabei im Schnitt nun 10 statt 9,20 Euro.



Ganz oben an deutschen Kinokassen war "Avatar: The Way of Water", für den 5,7 Millionen Tickets gekauft wurden. "Der Super Mario Bros. Film" lockte 5,0 Millionen Menschen an. Auch auf Platz drei findet sich eine US-Produktion mit 1,9 Millionen Billets für die Marvel-Verfilmung "Guardians of the Galaxy: Volume 3".



