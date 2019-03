Nun ist es also soweit. Die AGF hat erste mit TV vergleichbare Nutzungszahlen für Youtube vorgelegt. Mit 33 Minuten entfällt ein gutes Achtel der täglichen Bewegtbildnutzung auf Googles Videoplattform. Zumindest, wenn man Streamingdienste wie Netflix, Prime oder DAZN außen vorlässt, die zwar auch schon kräftig in den Aufmerksamkeitskuchen beißen, aber bisher noch an einem anderen Tisch sitzen. Und natürlich Social Media, aber da hinkt der Vergleich dann doch so gewaltig, man müsste ihn ambulant behandeln, würde man ihn ziehen.



„Was TV nach wie vor so erfolgreich macht und seinen Platz rechtfertigt, ist seine immersive Wirkung. “ Bastian Lütz Teilen

„Im Streaming liegt noch sehr viel Potenzial und vor allem eine weitere Erlösquelle mit vermarktbarem, eigenem Content.“ Bastian Lütz Teilen

Doch was lässt sich mit den Zahlen anfangen? Sind sie überraschend hoch oder überraschend niedrig? Sind sie überhaupt vergleich- und für seriöse Mediaplanung nutzbar? Die Antwort erschließt sich erst im Kontext mit anderen Metriken und Entwicklungen.Da ist zuallererst mal die Frage, was Youtube eigentlich ist und auf welcher Ebene man den Vergleich zieht. Ein eigenes Medium, so wie SevenOneMedia vor noch nicht einmal drei Jahren in seinem Viewtime Report 2016 zu argumentieren versuchte? Dann sehen 12 Prozent Nutzungsanteil am frei erhältlichen Bewegtbildmarkt immer noch recht überschaubar aus, auch wenn sich die Nutzungsdauer von damals noch 7 Minuten am Tag bis heute fast verfünffacht hat.Dennoch muten derartige Betrachtungen im Jahr 2019 eher surreal an, gleiches gilt auch für damalige Thesen, dass, „Youtube den Nutzern häufig als Hintergrundmedium diente, das sie hören, nicht aber sehen, während sie mit anderen Aktivitäten beschäftigt sind.“ In Zeiten, in denen ich mir immer schwerer Menschen vorstellen kann, die während eines TV-Werbeblocks gebannt zum Fernseher starren, anstatt mit dem Couchnachbarn oder dem Smartphone zu interagieren, empfand ich diese Aussage schon damals als argumentatorischen Steinwurf aus dem Glashaus.Nein, Youtube ist nicht mit unserem Verständnis des linearen Fernsehens als Gesamtinstitution gleichzusetzen. Das wäre eher das Internet als alternative technische Infrastruktur zum Zeitvertreib.Schon eher trifft es da die aktuelle Betrachtung der AGF, die Plattform mit Senderfamilien zu vergleichen. Eigentlich spricht nichts dagegen, Youtube direkt mit einzelnen Sendern zu vergleichen, aber es gibt ja auch noch keine regelmäßige, sondern erst einmal nur eine punktuelle Vergleichsmessung für einen Zeitraum von 4 Wochen vor einem halben Jahr. Das darf durchaus kritisch hinterfragt werden, kann aber auch als Zeichen deutscher Gründlichkeit und allgemeinem Interessensausgleich vermerkt werden. Mittelfristig wird es den direkten Vergleich geben und die TV-Branche wird sich etwas einfallen lassen müssen, denn schon hier spielt Youtube in der ersten Liga mit.Aktuell sind die Zahlen noch nicht für einzelne Zielgruppen verfügbar, sondern nur für alle Personen ab 18 Jahren. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der heute gemessenen TV-Nutzerschaft entfällt auf die Zielgruppe Ü50, die mit über 300 Sehminuten am Tag auch noch doppelt so lange vor dem Fernseher sitzt wie die Generation U50. Man muss wahrlich kein Statistiker sein, um sich die Verschiebungen der vorgelegten Zahlen in jüngeren Altersklassen vorzustellen, da reicht schon ein grob überschlagener Dreisatz.Der eigentliche Bruch vollzieht sich dann aber noch etwas weiter unten, bei den etwa 35-Jährigen, also in etwa in der Altersgruppe, in der auch die Abgrenzung zwischen Generation X und Millennials verläuft. Schon im Digitalisierungsbericht 2017 wurde herausgearbeitet, dass die VoD-Nutzung der Generation U30 die Nutzung von klassischem TV bereits übersteigt.Wer nun aber annimmt, ich stimme in den vielstimmigen Abgesang auf das lineare Fernsehen ein, der irrt. Das mag angesichts der bisher vorgetragenen Argumente und Fakten absurd erscheinen, aber ich bin von Berufswegen nach wie vor (kritischer) Fan des linearen Fernsehens. Bisher hat TV nämlich noch immer seinen Wirkungsbeitrag geliefert, kein anderes Medium liefert auch nur im Ansatz ähnliche Erfolge auf der ganzen Bandbreite der Marketing-Funnel-Klaviatur – von Awareness bis zum Verkauf. Ein Paradebeispiel für die nach wie vor mächtige Wirkung von TV lieferte DAZN im letzten Jahr ab, und die Tatsache, dass sich das Who-is-Who des E-Commerce in deutschen Wohnzimmern Tag für Tag ein Stelldichein gibt, spricht ebenfalls für sich.Was TV nach wie vor so erfolgreich macht und seinen Platz rechtfertigt, ist seine immersive Wirkung. Die speist sich aber nicht allein aus dem Programm, sondern vor allem auch aus dem Kontext seiner Nutzungssituation. Die Extremform davon ist Kino, mehr Immersion geht dann auch nicht.Es genügt daher nicht, TV und Youtube auf einer rein quantitativen Ebene zu vergleichen. Gerät, Nutzungssituation und Inhalt müssen immer im Zusammenspiel betrachtet werden. Martin Schnaack hat jüngst gesagt, dass TV-Werbung bald nicht mehr gebraucht wird. Ich bin hingegen überzeugt, es braucht Werbung auf dem TV, auch wenn das nicht ganz das Gleiche ist. Und es gibt sie weiterhin, die erfolgreichen TV-Formate. Meistens dann, wenn sie digitale Kanäle in ihrem jeweiligen Nutzungskontext in die Erzählung einbinden. Was dem Retail der „ROPO“-Effekt, ist dem TV der „TOVO“-Effekt: „Trigger Online, Viewing Offline“. RTL2 macht es mit Köln 50667 oder Love Island immer wieder vor, die Bachelorette und GNTM setzen explizit auf Social Media als neues Lagerfeuer.Mittelfristig bin ich daher vor allem darauf gespannt, wie schnell sich die Nutzung von Youtube auf dem Fernsehgerät entwickeln wird. Vor zwei Jahren betrug der TV-Anteil – nach eigenen Angaben – bereits 21 Prozent unter den Youtube-Nutzern, bei wesentlich längerer Sehdauer. Auf der anderen Seite entwickeln die TV-Sender strategische Allianzen und investieren in ihre eigenen Abrufdienste. Und auch hier gibt es den einen oder anderen Erfolgscase, insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen. Im Streaming liegt noch sehr viel Potenzial und vor allem eine weitere Erlösquelle mit vermarktbarem, eigenem Content.Ja, 33 Minuten am Tag sind ein echtes Ausrufezeichen. Und ja, die Generation der Millennials und ihrer Z- und Alpha-Nachfolger werden das jetzige TV-Zeitalter vermutlich in ihren Grundfesten verändern. Aber noch haben die deutschen TV-Häuser es in der Hand, ihren Zugang in deutsche Wohnzimmer, ihre Inhalte und ihre Marken in den Ring zu werfen, um ihren Platz in der entstehenden Video-Wunderwelt zu verteidigen. Denn wie auch immer sich der Bewegtbildkonsum entwickelt, es wird immer noch um Emotionen und Werbewirkung gehen. Und da sind sie immer noch der Klassenprimus.