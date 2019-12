1. Video Content wird unumgänglich

2. Die User Journey bleibt auch in 2020 wichtig

3. Die Micro-Segmentierung und -Fragmentierung erfordert neue Strategien

Eigentlich ein Evergreen in den Trends wird Video Content weiterhin entscheidender Bestandteil der Kommunikation sein. Bestand in der Vergangenheit häufig die Herausforderung, Bildcontent überhaupt durch Videocontent zu ersetzen, wird sich 2020 alles darum drehen, wie effizient guter und passender Content erstellt werden kann.Content soll persönlicher sein – gleichzeitig verteilen sich die Zielgruppen zunehmend auf mehrere Plattformen mit unterschiedlichen Content Formaten. Wie diese Menge an Bewegtbild Content entsteht und in wie weit sich auch User-generated Content in die Kommunikation integrieren lässt, wird zur zentralen Fragestellung.Oft als Buzzword abgetan spielt die Planung einer konsistenten Journey bei steigenden Werbe- und Publikationsmöglichkeiten eine existenzielle Rolle. Nicht die Frage "Auf welchem Kanal sollte ich mit meiner Marke präsent sein?" ist maßgeblich - die Kombination aus passendem Content im richtigen Kontext mehrfach entlang eines Funnels ist entscheidend. Dabei kann die komplette Journey auf einer Plattform (z.B. Instagram von Awareness bis durch Instagram Shopping Funktionen zur direkten Conversion) stattfinden, sie kann aber auch cross-medial und cross-channel erfolgen. Gerade bei einer steigenden Zahl von (Nischen-)Social-Media-Plattformen geht es nicht darum, die "Guten" auszuwählen, sondern zu überlegen, wie eine Nutzung Unternehmensziele sinnvoll unterstützen kann. TikTok kann beispielsweise auch rein für Employer Branding und Recruiting-Kampagnen im Azubi / Young Professional Bereich genutzt werden, dann aber bitte mit entsprechendem Content und entsprechender Landing Page.Es wird zu einer steigenden Fragmentierung der User kommen. Mit einer steigenden Anzahl an Kanälen (zuletzt der massive Erfolg von TikTok beispielsweise) und Formaten müssen sich die User entscheiden, wo sie ihre Zeit verbringen werden - denn ein Tag hat leider nur 24 Stunden. Die meisten Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit auf 2-3 Social Media Plattformen. War es bisher ausreichend, auf den Top-5-Plattformen unterwegs zu sein (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube), so wird mit Snapchat, Tiktok, Twitch und Co in Zukunft wichtig sein, die richtigen Strategien zu entwickeln. Ist E-Sports ein relevantes Thema, gibt es kaum einen Weg an Twitch.tv vorbei. Es ist im Grunde genommen eine ähnliche Entwicklung, die wir auch im Influencer Marketing beobachten konnten: Zunächst wurde auf die großen Influencer gesetzt, aktuell kommen vermehrt Micro-Influencer zum Einsatz. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei auch die oftmals spitze, homogene Followerschaft eine entscheidende Komponente.