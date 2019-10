Kürzlich bei Freunden, die "analog" leben: Das Essen war üppig und gut, die Couch gemütlich. Ich war zu Gast in einem Haushalt ohne Kabel- oder Satellitenfernsehen, ohne Festplattenrecorder und VOR ALLEM ohne Streaming-Abo. Es war Sonntagabend, alle wichtigen Gespräche waren geführt. Wir schalteten um 20.15 Uhr den Fernseher ein. Auf Pro Sieben lief "Skyfall". Ich freute mich auf Bond, James Bond, und einen kurzweiligen TV-Abend. Aber, er wurde qualvoll! Ich hatte verdrängt, wie es ist, linear fernzusehen. Am Ende des ersten Werbeblocks hatte ich bereits vergessen, ob James Bond gerade in London, Shanghai oder Macau Schurken jagte. Der Film dehnte sich auf mehr als drei Stunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Spektakuläre Verfolgungsjagden, abrupt ausgebremst von Spots für Backofenpizza und Vergleichsportale. Da wird jeder Hollywood-Blockbuster zur Qual.



Spot aus: Eine Bewegtbildwelt ohne Unterbrecherwerbung

„Längere Unterbrecher-Werbeblöcke, so meine Prognose, wird das verwöhnte Streaming-Publikum nicht mehr akzeptieren.“ Wolfgang Bscheid Teilen

Vor fünf Jahren hätte mich das vielleicht noch nicht gestört. Wenn ich aus dem Werbeblock von Pro Sieben herauszappte, landete ich mitten im Werbeblock von RTL. Nur heute im Zeitalter von Festplatte, on demand und einem scheinbar unendlichen Angebot in Streamingportalen à la Netflix, Amazon & Co gibt es hoch attraktive Alternativen. Eine Fernsehwelt ohne Werbeunterbrechung, die beginnt, wann ich will. Und scheinbar bin ich nicht der Einzige, dessen Toleranzschwelle für Unterbrecherwerbung in den letzten Jahren so drastisch gesunken ist.Immer mehr Menschen verabschieden sich vom linearen Fernsehen, gleichzeitig steigen die Abozahlen der großen Online-Videotheken. In den USA hat das klassische lineare Fernsehen seit 2011 etwa die Hälfte seiner Zuschauer unter 50 Jahren verloren. Auch hierzulande sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: 2011 saß jeder Deutsche noch durchschnittlich 225 Minuten täglich vor dem TV-Gerät um konventionell linear fernzusehen, 2018 waren es nur noch 217 Minuten. Vor allem die konventionelle TV-Nutzung junger Menschen sinkt dramatisch: Im gleichen Zeitraum ging der klassische TV-Konsum bei den unter 30-jährigen Deutschen laut der offiziellen Zahlen der AGF um sage und schreibe 47 Minuten zurück. Schon heute nutzen zwei Drittel aller Deutschen zwischen 14 und 29 Jahren die Streaming-Angebote der Online-Videotheken und 83 Prozent schauen mindestens einmal pro Woche bei YouTube vorbei, weiß die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie.In naher Zukunft wird zeitversetztes TV- und Video-Gucken die Regel sein. Laut einer Studie von Roland Berger soll die lineare Fernsehnutzung in den nächsten zehn Jahren über alle Altersgruppen hinweg zwischen 20 und 38 Prozent zurückgehen. Und diese Entwicklung beschränkt sich übrigens nicht nur auf das Fernsehen. Im Radio vollzieht sich derselbe Wandel. Immer mehr junge Hörer streamen heute Musik über Abo-Anbieter wie Spotify oder Deezer und abonnieren Podcasts. Der Wandel der Medienlandschaft, mit dem wir es hier zu tun haben, ist tiefgreifend. Er stellt nicht nur die Medien selbst vor große Herausforderungen, sondern auch die werbungtreibende Industrie.Vielen Werbungtreibenden ist die Dramatik der Entwicklung noch gar nicht bewusst. Und dabei steht die ganz große Umwälzung erst noch bevor. Die großen US-Konzerne investieren derzeit enorme Summen in neuen Content für ihre Streaming-Plattformen. In Kalifornien rüstet man sich im Silicon Valley ebenso wie in Hollywood für das Endspiel um den Zuschauer. Disney Plus und Apple TV stehen in den Startlöchern. Die großen Internetkonzerne planen eine Attacke auf die Sportrechte.Und während die klassischen Sender ihr Programm noch immer mit Werbeunterbrechungen finanzieren müssen, wird die Qualität der großen Abo-Portale für die Nutzer besser und besser. Nie zuvor hatten wir als Zuschauer eine so große Auswahl an werbefreiem Premium-Content. Und da der Konkurrenzkampf tobt, werden die Preise wohl eher sinken statt steigen. Für Markenartikler ist diese Entwicklung schon heute heikel. Zwar scheinen die klassischen Broadcast-Reichweiten – dank der älteren Jahrgänge und ihrer Treue zum alten linearen TV-Modell - derzeit noch stabil. Doch die begehrten, jüngeren Zielgruppen – die Konsumenten der Zukunft – haben sich längst zu Netflix, Spotify und auch zu Youtube verabschiedet.In eine Welt ohne Unterbrecherwerbung, in der man bereit ist, für das werbefreie Videoerlebnis auch zusätzlich zu zahlen.An dieser Stelle höre ich oft den Einwand: Diese Blase wird platzen. Irgendwann werden auch Amazon und Netflix Werbung erlauben müssen, um ihre gigantischen Investitionen zu refinanzieren. So ähnlich, wie Sky das heute umsetzt. Ich persönlich glaube das nicht. Die großen Streaming-Anbieter werden dauerhaft auf Werbung verzichten. Denn öffnen sie erst einmal diese Tür, mindern sie die Qualität ihres Angebots. Längere Unterbrecher-Werbeblöcke, so meine Prognose, wird das verwöhnte Streaming-Publikum nicht mehr akzeptieren.Was bedeutet das für die werbungtreibende Industrie? Wie kommunizieren Unternehmen künftig in einer Welt ohne klassische Werbeplätze? Die Antwort lautet: Marken müssen selbst ein Stück weit zu Medien werden. Sie müssen eigene Inhalte produzieren. Für Markenartikler wird Content künftig zu den zentralen Bestandteilen der Kommunikationsstrategien gehören. Denn die Konsumenten sind durchaus offen für Content von Marken. Vorausgesetzt: er verspricht gute Unterhaltung. Eigenen Content produzieren – das klingt aber leichter als es ist. Denn tatsächlich sind die wenigsten Unternehmen darauf wirklich vorbereitet.Gleiches gilt für ihre Dienstleister, die Agenturen. Sie müssen lernen, zu unterhalten. Entertainment ist nämlich etwas völlig anderes als Werbung, es gehorcht ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Und vor allem: Es benötigt Zeit, eine passende Strategie und neue Formate. Am besten lernt man, wenn man experimentiert. Dafür muss man als Unternehmen auch nicht gleich in Netflix-artige Großproduktionen investieren. Ein gutes Feld, auf dem man schnell und günstig Dinge ausprobieren kann, ist Audio. Die kleinere Schwester von Video macht gerade denselben Wandel von werbefinanzierten Broadcast-Sendungen zum Abo-Content durch.Mit Mediascale haben wir kürzlich eine sehr erfolgreiche native Audio-Kampagne für den Sportwetten-Anbieter Oddset konzipiert. Wir haben dabei viel gelernt. Das wird uns helfen, das Geschäft mit Unterhaltung und Content noch besser zu verstehen. Mein Rat an alle Werber und Werbungtreibenden lautet deshalb: Werdet bessere Entertainer. Und der Zeitpunkt, das zu lernen, beginnt spätestens jetzt. Diese Gedanken kamen mir an jenem Fernseh-Sonntag zwischen Werbeblock 2 und 7. Wenn Marken sich nicht für die neue Ära wappnen, könnte das ähnlich tragisch enden wie Judi Dench alias M in Skyfall.