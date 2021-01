Sie sind prominent auf den entgegen gesetzten Seiten des Atlantiks. Doch sie teilen diese Woche eine gemeinsame Erfahrung: Trump wurde nun erstmals ernsthaft von den sozialen Netzwerken ausgesperrt , denen er in der Vergangenheit so viel zusätzlichen Traffic beschert hat. Michael Wendler ist bei RTL jetzt endgültig zur Persona non Grata geworden. In beiden Fällen war es letztlich der Glaube an Verschwörungstheorien, der ihre Äußerungen für große Medienmarken inakzeptabel machte.Wie lange dieses Zerwürfnis tatsächlich anhält, wird man noch sehen. Aber es ist jenseits der aktuellen Schlagzeilen auch ein sehr aufschlussreiches Experiment in Sachen Medienwirkung. Denn beide Promis konnten sich über ihre Präsenz in den klassischen Massenmedien überhaupt ihr Image und ihre öffentliche Relevanz aufbauen.