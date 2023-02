turi2 / HORIZONT

Julia Becker beim VDZ Publishers' Summit

Günstige Gelegenheit: Funke-Verlegerin Julia Becker reflektiert in der FAZ die Situation ihrer Branche. Alles, was sie beschreibt, beklagt und anregt, ist richtig – doch wenig wirklich neu. Dabei, und das ist das Interessante, nutzt sie Bertelsmanns Zerschlagung von Gruner + Jahr geschickt für Agenda-Setting in eigener Sache. Um zwei Anliegen dürfte es gehen.

Julia Becker, Miteigentümerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe (unter anderem WAZ, Hörzu, Bild der Frau, Das goldene Blat