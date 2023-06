Kann es wirklich sein, dass das ewig totgesagte lineare Fernsehen im Zeitalter der Inhalts- und Reizüberflutung ein Comeback feiert? Bei den Screenforce Days wagt Zukunftsforscher Tristan Horx einen Ausblick in den Entertainment-Markt von morgen. In HORIZONT beschreibt der Gastautor unsere Abhängigkeit vom Smartphone, die Tücken von Social Media und die Chance für klassisches TV, in Zeiten der Entfremdung zum wichtigen gesellschaftlichen Anker zu werden.

'Social' Media ist einfach da: profitbesessen, zerstörerisch, aber wegdenken wollen wir sie auch nicht mehr. Tristan Horx

Die Diagnose fällt nicht schwer, man denke bloß an das Gefühl, wenn man sein Mobiltelefon nicht finden kann. Das Herz rutscht einem in die Hose; bin ich nun von der Welt ausgeschieden? Wie lange, bis ich mich wieder in das Universum einklinken kann? Eine verlorenere Seele als die ohne Netzzugang gibt es wohl kaum. Der Handytick bindet uns alle an unsere symbolischen, parasitären Geräte. Alle zehn Minuten müssen wir checken, wo das Gerät ist. Am besten lässt man es einfach direkt auf dem Tisch vor sichliegen, dann läuft man nicht Gefahr, eine Notification zu verpassen. Die Beziehung mit unseren Smartphones ist ungesund und zugleich beeindruckend. Zugang zur ganzen Welt mit nur einem Klick, da ist eine gewisse Sucht schon vorprogrammiert. Um zu einer gesunden Beziehung mit dem Digitalen zu kommen, müssen wir uns erst mal eingestehen, dass wir ein Problem haben. Über die Hälfte, satte 54 Prozent von uns, kriegen Panik, wenn der Akku unter 20 Prozent gerät. Über vier Fünftel von uns können ohne Smartphone gar nicht das Haus verlassen. In den endlosen Inhalten des Internets zu ersaufen, ist für die Mehrheit bereits Alltag. Eine gewisse Abhängigkeit ist gegeben, eine dringende Behandlung benötigt. Da der Begriff der Achtsamkeit leider mittlerweile zu sehr an Gurus und Coaches erinnert, wage ich die Kreation eines neuen Unworts: Digisziplin. Unser Medienkonsum wird von Manipulation geprägt, gegen den man sich ohne mehr Kontrolle über das Selbst nicht wehren kann.profitbesessen, zerstörerisch, aber wegdenken wollen wir sie auch nicht mehr. Die Zunft der Journalisten macht einfach mit, obwohl sie eigentlich, gerade was Information und Fake News anbelangt, im Moment eine höchst wichtige und moralische Aufgabe hätte: Im Zeitalter der Information sind Kuratorenwichtiger denn je. Unsere (a)sozialen Medien sind ein Gemeinwohl geworden, obwohl sie schon lange durchaus mehr Schaden für die Gemeinschaft verursachen, als sie wirklich positive Auswirkungen haben. Wie unschuldig es doch am Anfang von Facebook darum ging, zu erzählen, was man gerade zum Mittagessen hatte. Wie wir alte Freunde, die wir längst nicht mehr im Telefonbuch finden konnten, auf dem ganzen Planeten kontaktieren konnten. Vor allem zu Beginn waren soziale Medien überraschend unpolitisch. Wir waren so bezaubert von diesen Technologien, dass wir gar nicht merkten, wie sie uns langsam vereinnahmten. Von angenehmer Überraschung und Entdeckung wandelte sich die Kommunikation im Netz hin zu einer Chimäre. Jede Plattform und jede Generation, die sie primär nützt, hat eigene Sünden. Seien es Fake News auf Facebook, Softpornos auf Instagram, Pseudomotivationsgerede auf Linkedin oder was auch immer auf TikTok passiert. Gleichzeitig haben sie auch alle inhärente positive Funktionen. Auf TikTok können komplexe Sachverhalte oder politische Themen für Jüngere verlautbar gemacht werden. Ein Bilder-Tagebuch für seinen Freundeskreis auf Instagram, der alle auf dem Laufenden hält, ist doch eigentlich auch wunderbar. Ein Arbeitsnetzwerk auf Linkedin, das nicht nur de facto Job-Tinder ist, wäre doch auch fantastisch. Facebook, Meta, wer auch immer, könnte als digitales Kontaktbuch und Ausweis im Netz viel Positives bewirken. Sogar der ferne Horizont, das Metaverse, hätte ein paar spannende Anwendungsfelder. Vielleicht müssen wir uns auch nicht selbst in die Cloud hochladen, um endlich in der „Zukunft” angekommen zu sein. Das Analoge hat eine charmante Art und Weise, sich zu rächen. Wie auch Spotify und iTunes zur Wiedergeburt der Schallplatte geführt haben, könnte Social Media zu einer neuen, alten Kommunikationswelt führen, mit der wir uns wieder heil machen.