Selbst gestandene Manager, die seit mehr als 25 Jahren in der Medienbranche unterwegs sind und um markige Sprüche nicht verlegen, werden still, wenn sie sich an den Frühling 2020 erinnern. Viele von ihnen waren gerade mit dem besten 1. Quartal ihrer Geschichte ins Jahr gestartet, bis auf die Zeitungen lagen alle Gattungen solide im Plus. Dann kam der März – und die Welt wurde eine andere.



Corona trifft die durchaus krisen-erprobte Medienwelt ins Mark. Im Mai nähern sich die Verluste von Online, Print und TV der 20-Prozent-Marke, bei Radio und Out-of-Home liegt das Minus bei 30 Prozent.