IMAGO / mix1

Amazon will sich beim Bezug von Ware den Umweg über Zwischenhändler in Europa offenbar größtenteils sparen.

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher suchen im Internet nicht zuerst bei Google nach Produkten, sondern direkt bei Amazon. Dadurch kann der Online-Versandhändler seinen Anteil am digitalen Werbemarkt immer weiter ausbauen. Sascha Stürze, Gründer des Marketing-Softwareunternehmens Analyx, analysiert in seinem Gastbeitrag für HORIZONT, wie viel des Google-Suchvolumens "amazonable" ist und was das für den Onlinewerbemarkt bedeutet.

Als Amazon Ende Februar seine Quartalszahlen für Q4/2022 veröffentlichte, ließen die Werbeeinnahmen aufhorchen: Um 19 Prozent stiegen