IMAGO / Michael Matthey

Digitale Außenwerbung hat große Wachstumschancen

Künstliche Intelligenz verändert die Kommunikationsbranche massiv. Im Bereich von Out of Home sind erste Versuche mit KI-basierten Anwendungen zu beobachten. Markus Stahmer, Geschäftsführer der auf großformatige Außenwerbung spezialisierten Mediaagentur Pool One Giant Media erklärt, wie der Einsatz von KI bei OOH-Kampagnen in der Praxis gelingt.

Digitale OOH-Kampagnen schaffen eine ideale Plattform, um Werbung mit KI zu kombinieren und die Platzierung von OOH-Werbung damit noch effizienter zu