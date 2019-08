Wir befinden uns im Jahre 2019, und die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, insbesondere der ARD, steht in den Sternen. Den Beteiligten wäre zu wünschen, daß wenigstens dort ein Ort vorhanden ist, der strahlende Antworten hätte. Die irdischen Statthalter gleich welchen Coleur liefern stattdessen seit inzwischen über zwei Jahren Fragen, Kritiken und Bemerkungen, wie es auf keinen Fall gehen darf – die Festlegung der Rundfunkbeiträge ist ein typisches Beispiel dafür, wie man Themen verschleppt, ohne sie zu lösen. Hier ein Indexmodell, dort eine FDP, die das nicht will, hier eine maßvolle Erhöhung der Beiträge, dort ein "geht gar nicht", und zur Krönung die Frage der Fragen, wie denn überhaupt der Auftrag auszusehen hätte, und erst dann kann man etwas entscheiden.



Dabei geht es um kein Hexenwerk – nur traut sich niemand, Wahrheiten auszusprechen, die in allen Köpfen, sogar in denen der Beitragszahler, bekannt sind.Fakt eins ist, dass es im Allgemeinen heißt, die Öffentlich-Rechtlichen hätten mit 8 Milliarden Euro pro Jahr genug, oder besser: zu viel Geld. Egal warum oder weshalb, die schiere Summe scheint hier das Argument zu sein. Wieviel Geld allerdings „moralisch“ akzeptabel erscheint, vielleicht 7 oder nur 4 Milliarden, das traut sich niemand zu formulieren. Was von den Protagonisten dieses "Arguments" ignoriert wird, ist die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – die Richter werden nicht müde, die Bedeutung des öffentlichen Rundfunks gerade im Wandel der Gesellschaft zum Digitalen zu betonen, was man ohne allzu viel Phantasie in eine Beitragserhöhung übersetzen kann, und nicht umgekehrt.Fakt zwei ist, dass man von einer breiten Akzeptanz für die Öffentlich-Rechtlichen nur ausgehen kann, wenn sie für die breite Öffentlichkeit attraktiv sind. Aber es ist viel schicker zu erklären, dass es doch viel besser wäre, wenn sie nur noch Bildung, Information, Dokumentation und Kultur senden würden - und damit zwangsläufig in der Nische verschwinden! Unterhaltung und Sport, das kostet zu viel Geld, das können die Privaten genauso gut, und Talkshows und Krimis en masse braucht sowieso niemand. Die Kritiker dieser Formate ignorieren dabei, daß ausgerechnet die Beitragszahler, sprich Zuschauer, Krimis eben sehr gerne sehen, und das die Öffentlich-Rechtlichen keinen ausschließlichen Auftrag für Bildung haben.Fakt drei ist, daß kein Rundfunkrat bisher bereit war, für „seine“ Sendeanstalt etwas auf- oder herzugeben. Zum Beispiel die 20 Klangkörper der ARD; diese gelten zwar als „zuviele“, sie kosten pro Jahr über 300 Millionen Euro, aber kein Intendant sollte es erwägen, diese öffentlich zur Disposition zu stellen, wenn er nicht anschließend gekreuzigt werden will.Fakt vier ist, dass es ohne eine Erhöhung der Rundfunkgebühren dazu kommt, daß kein Angestellter mehr eine Gehaltserhöhung bekommt, egal was er in seinem Job leistet, kein Strom teurer werden darf, und dass Dienstleister wie Produzenten oder Schauspieler ebenso diese quasi Deflation akzeptieren müssten.Man könnte den Auftrag dramatisch eindampfen, Hörfunk- und TV-Sender zu Dutzenden einstellen, Unterhaltung und Sport künftig Netflix, DAZN und Co überlassen. Diesen Vorschlag hat bisher niemand gemacht, und in den Sternen steht er auch nicht. Aber man würde damit nicht einen Euro einsparen, was die heutigen und in den nächsten zehn Jahren noch steigenden Pensionszahlungen betrifft, sondern man würde flächendeckend erleben, dass wie schon heute im Falle von Radio Bremen mehr Geld für Gehälter und Pensionen ausgegeben werden muss als im Programmetat für das Fernsehen vorgesehen ist.In den Sternen könnte vielleicht diese Wahrheit stehen: Die Beiträge müssen steigen, und die Gremien samt Landtagen müssen gleichzeitig umfangreiche Strukturveränderungen zulassen wie nie zuvor in der Geschichte der öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Damit in zehn Jahren die Beiträge real tatsächlich sinken können.