Doch der Reihe nach: Seit Mitte Juni ist bekannt und nun auch kartellamtlich abgesegnet, dass die Familie Grotkamp (Julia Becker mit ihrer Mutter Petra Grotkamp und ihren beiden Geschwistern) als künftiger Alleingesellschafter für klare Verhältnisse sorgen will und bis 2024 sämtliche Anteile am Großverlag übernimmt. Also dann auch die beiden 16,7-Prozent-Pakete der Familien Schubries und Holthoff-Pförtner, die mit ihren Veto-Rechten in den vergangenen Jahren für so manche Querelen bei Strategie- und Personalentscheidungen gesorgt haben.