„Der Übergang vom linearen Fernsehen zum Streaming ist geradezu revolutionär – das Advertising dafür muss dementsprechend genauso neu durchdacht werden.“ Ari Lewine Teilen

1. Der neue Erfolgsfaktor wird der Customer Lifetime Value

2. Placement Deals gewinnen an Fahrt

Der Autor Ari Lewine ist Co-Founder und Chief Strategy Officer bei TripleLift, der weltweit größten Native Advertising Plattform. Er ist verantwortlich für die Ausrichtung des Unternehmens in den Bereichen Vertrieb, Strategie und Produktinnovationen. Vor der Gründung von TripleLift war Ari Lewine als Global Head of Performance Sales bei AppNexus tätig. Er wurde wegen seiner Beiträge zur Weiterentwicklung von Werbetechnologien auf die „30 under 30“ Liste von Forbes aufgenommen. Er ist Co-Chair des IAB für das Native Advertising, Content and Social Committee und hält regelmäßig Vorträge auf Technologie- und Marketing-Konferenzen. Ari Lewine schreibt für Branchenpublikationen wie The Wall Street Journal und AdAge.

3. Neue kreative Wege für Werbeeinblendungen

4. Frau Content und Herr Commerce werden heiraten

5. Marken locken mit Zugang zu Serien?

Das Fernsehen ist wohl das beste Werbeinstrument, das je erfunden wurde. Aber der klassische TV-Spot wird in der Streaming- und On-Demand-Generation nur schwer standhalten. Zudem versucht die Werbeindustrie, TV wie alle anderen digitalen Medien zu behandeln – mit all den Daten, der Präzision und innovativen Technologien. Die Branche verpasst hier gerade einen kritischen Wendepunkt.Der Übergang vom linearen Fernsehen zum Streaming ist geradezu revolutionär – das Advertising dafür muss dementsprechend genauso neu durchdacht werden. Diese Wende findet jedoch nicht dadurch statt, dass Fernsehwerbung einfach nur gezielter oder besser ausgespielt wird. Da TV sich mehr in Richtung OTT entwickelt, ist es an der Zeit, die Grundlagen der TV-Werbung zu überdenken: Wie und wann Werbung ausgespielt wird und wie viel Kontrolle die Zuschauer darüber haben. Wenn wir das Thema vor uns herschieben, gibt es am Ende gar nicht mehr genügend Menschen, die kommerzielles Fernsehen schauen.Wir verbringen mittlerweile viel mehr Zeit mit Streaming, statt durch die klassischen Fernsehprogramme zu schalten… von den eigenen Kindern ganz zu schweigen. Fast jede größere, eigenproduzierte Serie von Netflix oder Amazon bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Produktplatzierungen und Markenintegrationen. Die Zuschauer nehmen diese Art von Werbung ganz anders wahr. Was Marken einen großen Vorteil verschafft, um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und doch verpasst Netflix keine Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass Usern keine direkte Werbung angezeigt wird. Denn sie haben verstanden, dass die kollektive Toleranz der Gesellschaft gegenüber klassischer Werbung, die eigentlichen Inhalte unterbricht, immer weiter abnimmt. Im Großen und Ganzen ignoriert die Werbebranche diese Erkenntnis. Dabei bietet OTT-Werbung einen völlig neuen Werbeansatz. Und dazu zählen folgende fünf Punkte:Erfolgreich sind Geschäftsmodelle, die den Nutzer in den Fokus stellen. Viele Unternehmen setzen darauf, dass weniger Anzeigen, dafür aber ein Consumer-First-Ansatz zu mehr abgeschlossenen Streams und mehr Umsatz führen. Der beste Weg dahin ist, den optimalen Werbe-Mix zu finden, in dem die Anzeigen je nach Zuschauer, Inhalt und Ad Experience variieren und der unter Berücksichtigung des Lifetime Values eines Zuschauers über Monate oder Jahre hinweg verfeinert wird.TV- und OTT-Werbung werden sich immer mehr an der Content Experience orientieren und sich von traditionellen Formaten verabschieden. Immer mehr Marken nutzen Product Placements bei "werbefreien“ Streaming Diensten. Allein die dritte Staffel von „Stranger Things“ brachte Netflix 15 Millionen Dollar an Produktplatzierungen ein, darunter ein hoch gehandelter Deal mit Coca Cola. Je mehr Zuschauer sich vom linearen Fernsehen und den dazugehörigen traditionellen Werbespots abwenden, desto wichtiger werden Placements Deals.Wer Übertragungen der Formel-1 oder Bundesliga schaut, erlebt Werbung, die sich nur zum Teil über den Bildschirm legt, anstatt, wie üblich, den kompletten Bildschirm einnimmt. Der eigentliche Inhalt kann somit weiterhin verfolgt werden. Bei Sportveranstaltungen finden solche Werbeeinblendungen häufig während der Mannschaftszusammenkünfte statt, also zu Zeitpunkten, die für den Zuschauer nicht von unmittelbarer Wichtigkeit sind. Kreative Werbeformen wie diese werden wir in Zukunft mehr sehen.In den 90er Jahren gab es auf Konferenzen der Werbebranche das Versprechen, dass bald das Shirt von Ross bei "Friends" zu kaufen sei. Die Industrie spricht seit Jahrzehnten darüber, doch weder Technologie noch Nutzer waren dazu bereit. Die aktuelle Generation der Zuschauer erwartet, dass ihr Content aktiv sowie partizipativ ist. Zudem haben User heute unkomplizierte Payment-Lösungen auf ihren Smartphones und TV-Geräten. Wir sind nun in der Zeit angekommen, in der Streaming und Shopping verbunden werden – und das schon in der Konzeptionsphase einer Serie.Momentan stehen den Nutzern enorme Mengen an Content und eine Vielzahl von Streaming-Optionen zur Verfügung. Wer sich nicht sicher ist, ob er zum Beispiel Joyn kostenpflichtig abonnieren möchte, für den könnten Marken in Zukunft eine Lösung bereithalten. So könnte eine Marke eine Episode oder Staffel der neuen "Star Trek"-Reihe anbieten, die im Gegenzug Werbung enthält. Wie würde man sich da entscheiden? Für Marken ist das in jedem Fall ein attraktiver Weg, die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppen zu gewinnen.