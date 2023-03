El-Cartel-Geschäftsführer Stephan Karrer

"RTL Zwei kann wieder zum Talk of the Town werden"

Am 6. März 1993 ging der Privatsender RTL Zwei zum ersten Mal on air. In Grünwald gönnt man sich deshalb in diesen Tagen eine kleine Realitätsflucht: Viele Sonderprogrammierungen erinnern an die gute alte Zeit, in der Formate wie „Big Brother“ über …