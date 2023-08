HORIZONT wird 40 Jahre alt - und feiert den runden Geburtstag mit einer 160 Seiten starken Sonderausgabe und einem großen Online-Special. Chefredakteurin Eva-Maria Schmidt - selbst seit über 20 Jahren bei HORIZONT - wirft einen Blick zurück auf vier Jahrzehnte Fachjournalismus, schaut aber auch in die Zukunft: auf unser Erbe und unsere Zukunft.

Teilen

Wir freuen uns auf die Zukunft! Ja, es hat viele Krisen gegeben, seit HORIZONT vor 40 Jahren an den Start ging: Dotcom-Krise, Finanzkrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg – um nur die aufzuzählen, die mit Blick auf die 2000er Jahre sofort ins Bewusstsein springen. Mit ihnen ist der Werbemarkt, ein Seismograf für die wirtschaftliche Befindlichkeit der Bundesrepublik Deutschland, diverse Male eingebrochen – und hat sich ebenso viele Male wieder erholt.





Seit 40 Jahren begleitet HORIZONT die Kommunikationsbranche und ihre Unternehmen, die diesen Markt in all seinen Facetten gestalten: die Medien und Plattformen, in und auf denen Werbung geschaltet wird; die Vermarkter, die die Werbeplätze verkaufen; die Dienstleister, die die Werbemittel gestalten; die Mediaagenturen, die deren Einsatz planen und Platz für sie einkaufen; die Auftraggeber, die mithilfe ihrer Werbemittel Image und Verkauf ankurbeln wollen – und natürlich die Personen, die hinter Organisationen und Entscheidungen stecken.



Sie sind mit uns durch die Aufs und Abs des Marktes gegangen. Einige sind wegen der Krisen auf der Strecke geblieben. Andere hat der Wandel, den zunächst das Internet und aktuell generative künstliche Intelligenz immer schneller treiben, zu Fall gebracht.

Wir haben uns erstaunlich wandlungsfähig gezeigt: Als HORIZONT 1983 gestartet ist, existierte das deutsche Privatfernsehen noch nicht, das Internet schon gar nicht. Unser Titel erschien also ausschließlich als Printausgabe. Den Weg ins digitale Zeitalter sind wir 1996 gegangen, als HORIZONT Online als erste regelmäßig erscheinende Online-Ausgabe im deutschen B2B-Medienmarkt an den Start gegangen ist. Treibende Kraft im Hintergrund war Klaus Kottmeier, Geschäftsführer, Verleger und am Ende seiner Karriere Aufsichtsrat der dfv Mediengruppe. Er hat HORIZONT 1986 in die Verlagsgruppe geholt. Heute trägt die dfv Geschäftsführung die verlegerische Verantwortung, dort wissen wir sie in guten Händen.





Zu dem ehemaligen Print-Objekt sind inzwischen diverse Ausspielkanäle hinzugekommen. HORIZONT ist heute eine Plattform, die ihre Community auf vielen Kanälen von Print über Online, Social Media, Podcast und Bewegtbild bis hin zu Live-Events mit Informationen, Analysen, Meinung und Kontakten versorgt.



Wandel und Vernetzung sind Teil unserer DNA geworden. Wir nutzen unser Erbe, um den Wandel zu verstehen, ihn für unsere Leser verständlich zu machen, zu analysieren, einzuordnen, zu kommentieren und auch, um mit unseren Lesern einen Blick in die Zukunft unserer Branche zu werfen. Dass wir das alles seit nun 40 Jahren tun können, haben wir auch Ihrer Treue als Leser:innen zu verdanken. Ihre Neugier, ihr Wissensdurst und ihr Vertrauen, dass HORIZONT ihre Erwartungen immer wieder erfüllen kann, trägt uns seit vier Dekaden durch die Höhen und Tiefen des Marktes. Unser Dank gilt natürlich auch den Unternehmen, die wissen, dass sie ihre B2B-Zielgruppe bestens über die Kanäle von HORIZONT erreichen, und uns deshalb als Anzeigenkunden treu sind beziehungsweise sich als Partner zum Beispiel bei unseren Live-Events engagieren.





Gerade weil sich so viel bewegt, weil sich Marketing, Werbung und Medien täglich verändern und weil wir auf seriösen Fachjournalismus setzen, sind wir zuversichtlich, auch in den kommenden 40 Jahren die kommerzielle Kommunikation im weitesten aller Sinne begleiten zu können. Wir freuen uns darauf! Eva-Maria Schmidt Erbe und Zukunft, das spiegelt auch die HORIZONT-Redaktion wider: Ende der 90er hat mehr als die Hälfte der noch heute für uns schreibenden Redakteure und Redakteurinnen bei unserem Verlag angeheuert, um sich als Journalist:innen intensiv mit Marketing, Medien und Agenturen zu beschäftigen. Unser kollektives Redaktionsgedächtnis reicht also mindestens bis zur Hälfte der Lebensdauer von HORIZONT zurück: Das ist ein Garant für tiefes Marktverständnis, beste Kontakte in der Branche und Kontinuität. Der Dialog mit Ihnen hält uns jung – mit Ihnen, unseren langjährigen Leser:innen, den Newcomern sowie den Gründern, die neue Impulse setzen, Altes infrage stellen und uns alle herausfordern. Und natürlich hat die Verpflichtung neuer Kolleginnen und Kollegen aus einer neuen Generation maßgeblichen Anteil daran, neue Zeiten zu verstehen, schließlich zählen sie zu den Digital Natives. Kern unserer DNA bleibt aber guter Fachjournalismus. Das ist so seit 40 Jahren. Das soll auch weitere 40 Jahre so bleiben – mindestens. Auch wenn die aktuelle Zeit das Gefühl aufkommen lässt, unsere Branche wandele sich so schnell wie nie zuvor, sei so komplex wie nie zuvor und so unberechenbar wie nie zuvor. Das liegt am Weltgeschehen – seit rund eineinhalb Jahren bedroht der Angriffskrieg Russlands nicht nur die unmittelbar betroffenen Ukrainer, sondern die gesamte Weltordnung. Ein Geschehen, das auch den Werbemarkt weltweit und damit das Geschäft unserer Leserinnen und Leser in Marketing, Werbung und Medien trifft.



Das liegt aber auch an technologischen Entwicklungen wie Web3 und künstliche Intelligenz (KI), die wirkliches Disruptionspotenzial besitzen – je nach Blickwinkel wirkt diese Perspektive beängstigend oder euphorisierend. Wie die Welt in drei, vier oder fünf Jahren aussehen wird, kann gerade niemand seriös beantworten.



Umso wichtiger ist guter Journalismus. Dazu zählen natürlich investigative Recherchen großer Nachrichtenmagazine und Zeitungen wie die zum Team Jorge und Cambridge Analytica, die zeigen, wie stark die Kombination aus Mensch und Maschine in die politische und wirtschaftliche Wirklichkeit eingreift.