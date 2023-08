Giuseppe Porzani/Fotolia

HORIZONT wird in diesen Tagen 40 Jahre alt. Die Medienbranche von heute hat mit jener aus dem Jahr 1983 nicht mehr viel gemein - oder doch? HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter erörtert in seinem Essay anhand von vier Fragen, wie sich das Business und der Journalismus in den vergangenen vier Jahrzehnten verändert haben.

Helmut Kohl war noch ganz neu im Bonner Kanzleramt, der Postbeamte kam ins Haus, um das Tastentelefon zu installieren, Mercedes führte die C-Klas