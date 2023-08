Fotolia

Eine für alle? Die Diskussionen über eine gemeinsame deutsche Streaming-Plattform nimmt neue Fahrt auf

Die Medienbranche steht an einem Wendepunkt. Dieser ist nicht so klar sichtbar wie einst die Einführung des Farbfilms oder des Privatfernsehens, aber nicht weniger einschneidend: Die Zeit der goldenen Streaming-Ära ist vorbei. Die Anbieter müssen sich künftig mit neuen, vielfältigeren Mitteln um die Gunst – und das Budget – des Publikums bemühen, erklärt Sky-CEO Devesh Raj in seinem exklusiven Gastbeitrag für HORIZONT.

Um Inhalte bereitzustellen, stand in den letzten Jahren vor allem eine Variante im Zentrum des Interesses: das Streaming. Als Netflix 2007 sein Kernge