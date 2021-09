Digital-Out-of-Home Werbung (DOoH) erfreut sich wachsender Popularität – auch in Deutschland. Laut einer aktuellen Studie des Digital Media Institute Public & Private Screens 2019/2020 liegt die Zahl ihrer wöchentlichen Werbeträgerkontakte in der Bundesrepublik bei mittlerweile rund 924 Millionen, ihre durchschnittliche Zielgruppenreichweite bei 74,3 Prozent – ein Anstieg seit 2016/17 um 97 beziehungsweise 26 Prozent. Immer mehr Displays werden in Deutschland in urbanen Räumen aufgestellt und über Digitalplattformen mit kurzen Werbespots bespielt – in Fußgängerzonen, in und vor Geschäften, in Kiosken auf Bahn- und Bussteigen oder gleich am Point-of-Sale. Über Figuren, Formen, Farben und Bewegungen wird beim vorübergehenden Passanten innerhalb weniger Sekunden Aufmerksamkeit erzeugt, Emotionen geschürt, die der Betrachter unbewusst mit dem beworbenen Produkt, Service oder Unternehmen in Beziehung bringt.

Vorteile von DOoH- gegenüber klassischer Außenwerbung

DOoH erreicht große Mengen potenzieller Neukunden überall dort, wo sie unterwegs sind. Durch die genannten Digitalplattformen können Werbekunden mit einer schnelleren Einsatzbereitschaft rechnen.