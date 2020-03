Das Internet ist in diesen Tagen, in denendas Gebot der Stunde ist, zur Lebensader geworden. Für viele Unternehmen und deren Angestellte, die nahezu störungsfrei von zu Hause aus arbeiten können. Für das Bildungswesen, das digitale Hausaufgaben verteilt und bald vielleicht sogar interaktiven virtuellen Unterricht ermöglicht. Für den Handel, die Medien, die Kultur – selbst Pfarrer predigen aktuell in die Kamera. Das Internet hält ein soziales Leben aufrecht, wo kaum eines mehr möglich ist.Zudem ebnet es den Weg für eine nie dagewesene(auch wenn es natürlich extrem traurig ist, dass das nicht schon vorher so gut geklappt hat): In den sozialen Netzen wird gerade eine Hilfsaktion nach der anderen aus dem Boden gestampft, sei es für Infizierte oder für Risikogruppen, für kleine Shops oder für Mütter in Pflegeberufen ohne Kinderbetreuung. Das alles klappt, wie vieles momentan, schnell und unbürokratisch, aber es klappt nur, weil es das Internet gibt. Selbstverständlich ist das nicht.Corona hat, das spürt gerade jeder von uns, eine immens große zerstörerische Macht. Was die Digitalisierung unseres Lebens angeht, wird sie ins Gegenteil verkehrt. Das Internet und seine Technologie erfahren dadurch einen immensen Schub. Alles ist plötzlich wieder denkbar, kleine Vorstadt-Behörden verweisen auf schnell bereitgestellte Online-Formulare, der Bäcker bittet zum bargeldlosen Bezahlen, Konzepte für Smart Cities kommen wieder auf den Tisch. In der Werbung sind digitale Anzeigen kombiniert mit Video Ads auf den Portalen der Publisher der Mix der Stunde, denn selbst wenn manche Spots durch Adblocker verdeckt werden, erreichen sie immer noch mehr Menschen als Kinowerbung oder Out-of-Home.Das soll nicht heißen, dass sich alte Probleme plötzlich in Luft aufgelöst hätten. Hasskommentare und Verschwörungstheorien sind ja leider immun gegen Viren jeder Art, genau wie die Flut von Fake News und Gerüchten zur Pandemie, die gerade die sozialen Netzwerke überschwemmen. Nach wie vor sind die Folgen brandgefährlich. Was sich aber auch zu ändern scheint, ist die Geschwindigkeit, in der Politik – und vielleicht ja auch endlich die Werbungtreibenden – bereit sind, Konsequenzen zu ziehen. Google und Facebook kooperieren, momentan sogar glaubwürdig – selbst eine Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Unterscheiden, was aus gesundheitlicher Sicht richtig oder falsch ist, ist bereits aufgesetzt. Klingt wie eine Utopie? Das ist das Internet im Frühjahr 2020. kan