Rammstein, Springer & Co

Neue Männlichkeiten gesucht!

Die letzten Wochen haben die Abwertung gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft deutlich aufgezeigt. Geschwiegen haben vor allem Männer. Dabei sind sie es, die neue Rollenbilder im Alltag, in der Kommunikation und auch in Markenkampagnen vorantreiben …