Im September 2019 sind sie erschienen, als neuer Stern am Medienhimmel. Berliner, moderne Unternehmer, Ostdeutsche, sie kamen mit viel Geld und guten Absichten: Kann es bessere Eigentümer für die Berliner Zeitung geben? Für den Hauptstadttitel, der zuvor von Gruner + Jahr verkauft, von Holtzbrinck verraten, von Finanzinvestoren ausgebeutet, von DuMont beinahe zugrunde gerichtet wurde? Und nun die Friedrich-Story: Sie war zu schön, um wahr zu sein.



Meine Jacht, meine Party, meine Zeitung

© cc.g

Silke und Holger Friedrich

Rechts, links, Höcke, Wagenknecht, alles drin

Selbstbedienung bei Verimi?

IM Peter Bernstein, ein unlösbarer Fall

Ich habe das Gefühl, dass das alles zueinander passt", sagte Silke Friedrich über ihr Engagement bei der Berliner Zeitung. Und: "

Aus dem Zauber des Anfangs ist blanker Endzeithorror geworden. „Silke und Holger“, wie sie sich gern nennen ließen, haben in nur zwei Monaten eine atemberaubende Karriere hinter sich gebracht. Sie wurden freudig und neugierig empfangen, sie wurden hofiert und in der Branche herumgereicht, bald allerdings auch skeptisch beäugt, dann wurden sie Opfer ihrer Eitelkeit, gaben sich der Lächerlichkeit preis, ruinierten ihren Ruf. Das war noch vor der Stasi-Enthüllung am vergangenen Freitag. Danach ist nur noch Desaster.Als sie antraten, konnte man ihnen vorhalten, dass sie vom Mediengewerbe keine Ahnung hatten. Dass es naiv sei, auf dem darbenden Hauptstadtmarkt in eine Zeitung zu investieren und gleich noch die Druckerei dazu zu kaufen. Wer macht denn sowas noch? Aber es gibt Schlimmeres als Naivität. Andere Superreiche leisten sich eine teure Jacht oder ausschweifende Partys. Für den Gegenwert dieser Vergnügen kann man sich heutzutage auch eine Zeitung kaufen. Warum also nicht?Die Medienbranche rätselte, was die Friedrichs wohl antreibe. Sie selbst sprachen von zivilgesellschaftlichem Engagement, sie zeigten Engagement. Schnell mal einen neuen Online-Auftritt vorlegen? Kein Problem, Software können wir. Neue Seiten, neue Rubriken, Berliner Zeitung auf Englisch: alles prompt erledigt. Auch auf Russisch. Die Leuchtreklame vom Alexanderplatz, ein Wahrzeichen der Hauptstadt: vor der Abrissbirne gerettet, gesichert für künftige Verwendungen. Sympathisch. „Unser Ansatz ist, vom Leser her zu denken“, sagte Silke Friedrich. Da fragten sich die ersten, welchen Ansatz die Berliner Zeitung zuvor gehabt haben könnte.Die Friedrichs begannen Fragen zu beantworten, womöglich in bester Absicht. Der eigenen Zeitung gaben sie zwei umfangreiche Interviews , mit Alexander Osang tauschten sie sich im Spiegel unter Ostdeutschen aus, im rbb-Radio sprachen sie eine ganze Sendung lang, in der Süddeutschen ... Dazu immer wieder diese Fotos: der Mann mit dem markanten Bart, die Frau mit dem strengen Blick. Vorher waren sie Unbekannte, plötzlich Prominente, bedeutende Verleger. Schließlich veröffentlichten sie ihr zwei Zeitungsseiten langes Manifest unter dem Titel „Was wir wollen“ , erschienen zum dreißigjährigen Jubiläum des Mauerfalls, also von der Geschichte umtost.Medienjournalisten, die diesen Text analysieren wollten, landeten im Genre der Satire, versprühten Spott und Häme . Es ist ein Dokument voller Humbug, vorgetragen mit verschwörerischem Geraune, dekoriert mit befremdlichen Thesen. „Damit wir dauerhaft friedlich und wechselseitig unverdächtig miteinander sein können, braucht es einen erweiterten Lösungsansatz, vielleicht auch ein Agieren in anderen Formaten.“ Von solchen Nicht-Aussagen strotzt ihre Botschaft, und auch von solchem Geschwurbel: „Vielleicht bietet der sich zusehends leerende Kalender des Bundeskanzleramts Gelegenheit zur kritischen Reflexion im erweiterten Sinne des Heimatschutzes, falls notwendig auch unter Nutzung der Richtlinienkompetenz?“ Reflexion im erweiterten Sinne, Lösungsansätze in anderen Formaten, dazu etwas Heimatschutz und eine Portion Richtlinienkompetenz – alles klar? Ganz früher, als die Berliner Zeitung das Organ der Bezirks-SED war, waren ihre Leser es gewohnt, zwischen den Zeilen zu lesen. Sollen sie das jetzt wieder?Für die Friedrichs ist der Kampf der Systeme nicht zu Ende, er kommt jetzt als Kampf der Ideen zurück, Union gegen Hertha ist ihr Vorbild, der Underdog aus Köpenick gegen das West-Establishment: „Die letzte Spielzeit hat 30 Jahre gedauert, das Ergebnis ist ernüchternd, und nun ist die nächste Spielzeit eröffnet.“ Sie knüpfen unmittelbar an die Wendezeit an, als Hunderttausende auf dem Alexanderplatz demonstrierten. „Dort wurde eine Diskussion über die Zukunft des Landes geführt, in deren Folge sich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung dramatisch beschleunigte. Insofern schließen sich jetzt hier Kreise, und man kann Diskussionen, die damals beendet wurden, nun wieder aufnehmen.“ Björn Höcke spricht von der Wende 2.0. Und die Friedrichs? Sie wollen einen Beitrag leisten „zur außerparlamentarischen Opposition in neuem Format, auch im Sinne bürgerlicher Selbstermächtigung“. Bürgerliche Selbstermächtigung: Ist das etwa nicht der Sound von Pegida?Nein, man kann aus diesem Text nicht schließen, dass die Neu-Verleger aus der Berliner Zeitung die deutschen Breitbart News machen wollen. Rechts oder links sind keine passenden Kategorien ihres Denkens. Allerdings ist die Mitte erst recht keine Kategorie für sie. Alle vier Jahre wählen? Das hat sich überlebt. Die Institutionen der Demokratie: zu träge. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk: zu wenig datengetrieben. Die Diplomatie: verstaubt. Der Mietendeckel: schlecht. Die Kultusministerkonferenz: fördert den Extremismus. Putin: gut. Rechts, links, Wagenknecht, neoliberal, alles drin.Und dann, als vorläufiger Höhepunkt, Egon Krenz: Ein Dank an den letzten Statthalter der untergegangenen DDR, der im Herbst 1989 „die Größe hatte, doch keinen Befehl zur Anwendung von Gewalt zu geben“. Alles was dazu zu sagen und zu schreiben ist, hat Frederik Bombosch vor ein paar Tagen als Antwort auf die Verleger in der Berliner Zeitung geschrieben. Holger Friedrich selbst gab ein weiteres Interview , diesmal bei dpa, um zu erklären, wofür auf zwei Zeitungsseiten wohl nicht genügend Platz war. Warum haben die Friedrichs nicht vor der Veröffentlichung ihres Textes den Sachverstand und die Formulierungshilfe ihrer neu erworbenen Redaktion in Anspruch genommen? Weil sie davon überzeugt sind, dass sie es selbst besser wissen?Zwischen dem schief gegangenen Manifest und dem Stasi-Debakel gibt es noch eine scheinbar kleine, aber anscheinend nicht untypische Begebenheit. Die Berliner Zeitung druckte in ihrer Ausgabe vom 8. November auf der Titelseite eine „Ostdeutsche Erfolgsstory in der Medizin“, es ging um den Börsengang der Firma Centogene aus Rostock. Der Spiegel recherchierte, dass Holger Friedrich selbst an der Diagnostikfirma beteiligt ist. Ein offenkundiger Interessenkonflikt, der nicht offengelegt wurde.Holger Friedrich scheut solche Konflikte nicht. Bei der Datenfirma Verimi ist seine Softwareschmiede Core als Gesellschafter beteiligt, neben Adressen wie der Deutschen Bank, Allianz, Telekom, Axel Springer und anderen. Als Geschäftsführer der Firma, die eine übergreifende Login-Plattform im Internet aufbauen soll, hat Friedrich für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag Softwareaufträge vergeben – ganz überwiegend an seine eigene Firma. Solche Geschäfte mit sich selbst sind dem Geschäftsführer eigentlich verboten, nicht aber in diesem Fall: Die Ausnahmegenehmigung ist vorschriftsmäßig im Handelsregister eingetragen. Dennoch rumort es im Kreis der Verimi-Gesellschafter, mit deren eigenen Compliance-Regeln dieses Geschäftsgebaren nur schwer in Einklang zu bringen ist.Ein Medienhaus ist keine Schraubenfabrik, lautet eine verlegerische Binsenweisheit. Ersetzen Sie Schraubenfabrik durch Softwareunternehmen. Dass sich jetzt Medien für seine Geschäfte interessieren, damit hat Holger Friedrich offenbar nicht gerechnet. Obwohl: „Die vierte Gewalt sollte sich nicht darauf beschränken, mit dem Fahrstuhl auf und ab zu fahren und den primär am Fahrstuhlfahren Interessierten den Weg zu ebnen“, das ist auch so ein Gaga-Satz der Marke Friedrich. Aber es geht auch klarer: „Eine vierte Gewalt darf keinesfalls mit doppelten Standards agieren."Beim Schreiben dieses Satzes ist Holger Friedrich wohl nicht in den Sinn gekommen, dass sich die vierte Gewalt demnächst für seine Stasi-Biografie interessieren könnte. Wer die Berliner Zeitung nur aus der Ferne oder aus dem Westen kennt, kann kaum ermessen, wie sehr die Enthüllung der Welt am Sonntag , dass ihr neuer Verleger als IM Peter Bernstein Spitzel des Ministeriums für Staatssicherheit war, diese Redaktion erschüttert. Konnte Friedrich das auch nicht ermessen?Das Stasi-Thema begleitet das Blatt seit dem Mauerfall. Unmittelbar nach der Wende hat sich die Redaktion der führenden Kader des alten Systems entledigt. Später, 1996, mussten alle verbliebenen Inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi, von denen man wusste, die Redaktion verlassen, übrigens galt das auch für Verlagsmitarbeiter. Ein Ehrenrat wurde installiert, namhafte Persönlichkeiten von außen – Rainer Eppelmann, der inzwischen verstorbene Thomas Langhoff und andere – beurteilten fortan Einzelfälle, die immer noch bekannt wurden. Mancher Redakteur wurde zum Gehen bewegt, andere wurden ihrer Führungsfunktion enthoben. In den Redaktionskonferenzen wurden diese Fälle in schonungsloser Offenheit verhandelt, unterschiedliche biografische Erfahrungen aus der ehemaligen DDR trafen unerbittlich aufeinander. Aber es ging nicht mehr um die Personen, um die alten Kämpfe zwischen Bürgerrechtlern und denen, die versucht hatten, sich mit dem System zu arrangieren - es ging um die Zeitung. Die Reputation des Blattes sollte nicht leiden unter dem Verschweigen, dem Lügen, dem Verharmlosen einiger weniger ihrer Protagonisten. Die Stasi-Fälle wurden gelöst, jeder einzelne.Der Stasi-Fall Friedrich ist unlösbar. Soll etwa ein Ehrenrat entscheiden, der Mann dürfe als Verleger die Zeitung nicht führen? Ja, aber ihm gehört die Zeitung. Michael Maier, erst vor zwei Wochen als Geschäftsführer und Herausgeber eingesetzt, in den 90er Jahren schon einmal Chefredakteur, spricht von der „verstörenden Geschichte des Holger Friedrich“ , die Chefredaktion verspricht unabhängigen Journalismus und Aufarbeitung. Unter dem Online-Artikel über die Rostocker Medizinfirma steht jetzt: „Über diesen Artikel berichtet SPIEGEL Online ... Die Redaktion der Berliner Zeitung recherchiert diesen Sachverhalt und wird zu gegebener Zeit eine Stellungnahme abgeben.“ Der Autor des Beitrags hat den Sachverhalt unterdessen längst geklärt und auf Twitter seine Stellungnahme abgegeben: „,Wunsch’ kam vom Verleger über die CR“. CR steht für Chefredaktion.Eigentlich hatten sie vor, gemeinsam durchzustarten, die Friedrichs und die Redaktion. Nach den bleiernen DuMont-Jahren wollten sie die Zukunft anpacken, neue digitale Produkte entwickeln, zeigen, dass die Zeitung nicht tot ist. Jetzt müssen sie sich mit sich selbst beschäftigen - und mit der Vergangenheit. Jetzt steht der Verdacht im Raum, ein ehemaliger Stasi-Genosse habe sich der Berliner Zeitung bemächtigt, aus übersteigertem Geltungsbedürfnis und mit der Absicht, seine sonstigen Geschäfte zu befördern.Vielleicht sind wir füreinander wechselseitig eine Chance.“ Keine zwei Monate ist das jetzt her, und doch ist die Chance längst vertan.