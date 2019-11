“Wer misst, misst Mist” ist ein Spruch, der gerne unter Technikern und Physikern fällt, ausgerechnet also unter jenen, die wissen sollten, wie es geht. Der Spruch ist weniger als Ratschlag zu verstehen, auf das Messen zu verzichten, sondern als Warnung, dass beim Messen viel schiefgehen kann. Was klar zu sein scheint, verkehrt sich bei genauerer Überprüfung in sein Gegenteil.





Data-Driven-Advertising erhebt und misst werberelevante Sachverhalte in einem Ausmaß, dass dem einen oder anderen Marktteilnehmer schon schwindelig geworden ist. Gibt es also ein Zuviel an Daten, Key Performance Indicators (KPIs) und Metriken im digitalen Marketing? Wenn man die Wertschöpfung in den letzten zwei Dekaden im digitalen Marketing betrachtet, kann die Antwort nur lauten: wohl kaum. Das Problem, das ohne Zweifel existiert: Metriken und Messansätze können durchaus kontraproduktiv sein, wenn sich ihre Anwendern mit ihnen zufrieden geben, auch wenn noch viele Fragen offen sind.



HORIZONT Total Video 2019 © 00 Mehr zu den Themen Video und Bewegtbild erfahren Sie beim Kongress Total Video – Rettet Technologie TV (in die digitale Welt)?

– Rettet Technologie TV (in die digitale Welt)? Das Video – Die Kommunikation der Zukunft?

– Die Kommunikation der Zukunft? Werbewirkung von Video – It’s the impact, stupid! Warum Kontakt nicht gleich Kontakt ist!

– It’s the impact, stupid! Warum Kontakt nicht gleich Kontakt ist! Video-Strategien to watch – Lernen von Best Cases!

– Lernen von Best Cases! Wer zahlt, hat recht – Wohin entwickelt sich die Videowelt?

– Wohin entwickelt sich die Videowelt? Braucht man eine konvergente Videowährung? Mehr zu den Themen Video und Bewegtbild erfahren Sie beim Kongress HORIZONT Total Video – am 6. / 7. November 2019 in München. Treffen Sie auf namhafte Werbungtreibende, Medienvertreter, Vermarkter und Agenturen. Zu den Themen zählen: Live dabei sind u.a.: Wolfram M. Kons, RTL Mediengruppe, Andrea Tauber-Koch, OWM / Commerzbank, Achill Prakash, Swisscom (Schweiz) Natanael Sijanta, Mercedes-Benz Cars, Andreas Neef, L‘Oréal Germany Austria Switzerland, Michael Schuld, Deutsche Telekom, Hillevi Lausten, Flightright, Dr. Tu-Lam Pham, Digitalexperte und viele weitere Promis. Mehr Informationen zu finden Sie HIER. Bestes Beispiel sind Abspielraten, englisch Completion Rates, auch View-Through-Rate (VTR) genannt. Bei VTR beginnt das Problem schon beim Namen. “View-Through” lässt einen annehmen, ein Nutzer hätte ein Video Ads angesehen und “View-Through-Rate” gäbe Auskunft darüber, wie viele Nutzer einer Kampagne die Bewegtbildwerbung gesehen haben. Weit gefehlt, die VTR basiert auf den Abspielsignalen des Video Players, der die Werbung wiedergibt. Er gibt in der Regel ein Signal an Ad Server zurück, wenn die Werbung zu 0%, 25%, 50%, 75% oder 100% abgespielt wurde. Ob die Werbung dabei sichtbar war oder nicht, wird nicht registriert.



„Metriken und Messansätze können kontraproduktiv sein, wenn sich die Anwendern mit ihnen zufrieden geben, obwohl noch viele Fragen offen sind. “ Philipp von Hilgers, Meetrics Teilen

HORIZONT Total Video 2019 - mit Wolfram Kons

„Es führt kein Weg daran vorbei, festzustellen, auf welchen Umfeldern eine Kampagne die notwendige Sichtbarkeit erhält.“ Teilen

Wieviel Aufmerksamkeit benötige ich für meine spezifischen Kampagnen Von welchen Zielgruppen benötige ich die Aufmerksamkeit? In welcher Reichweite benötige ich die Aufmerksamkeit? Habe ich die gewünschte Wirkung in der gewünschten Reichweite erzielt?

Anders als beim TV gibt es aber bei Player basierten digitalen Werbeformaten viele Nutzungssituationen, bei denen Werbung nicht im sichtbaren Bereich des Browsers ist und trotzdem abgespielt wird. Zum Beispiel ist keine Sichtbarkeit der Werbung gegeben, wenn auf einen anderen Browser-Tab gewechselt wird oder der Video Player aus dem sichtbaren Bereich heraus gescrollt wird. Der Markt lässt sich aber trotzdem immer noch maßgeblich von VTRs und Completion Rates leiten und nutzt sie zur Abrechnung.Warum ist dem so? Um festzustellen, ob die Werbung beim Abspielen sichtbar wurde, sind Messungen auf der Basis bestimmter IAB-Standards notwendig: Bislang über VPAID, das eigentlich für interaktive Werbemittel vorgesehen war, oder neuerdings über das Open Measurement SDK im Zusammenspiel mit VAST 4.1 - beide Ansätze verursachen technische oder operative Zusatzaufwände.Liefern VTR oder Completion Rates genügend Informationen, sodass es wenig Grund gibt, diesen Zusatzaufwand zu betreiben? Nach dem Pareto-Prinzip wären VTRs zu rechtfertigen, wenn mit geringem Aufwand gute Ergebnisse erzielt werden können. Schaut man sich aber eine durchschnittliche Kampagne mit Video-basierter Werbung an, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Abspielraten Unterschiede um die 30 Prozent aufweisen, während bei Berücksichtigung des Aspekts, ob beim Abspielen auch volle Sichtbarkeit gegeben war, die Ergebnisse nun um mehr als 60 Prozent auseinanderliegen.Mit anderen Worten: Während bei alleiniger Betrachtung der Abspielraten zum Teil nur geringe Unterschiede bei unterschiedlichen Mediaangeboten durch Messungen feststellbar sind, weist die Sichtbarkeitsmessungen Abweichungen aus, die teilweise bis zu fünfmal höher sind. Der Aufwand, Abspielraten zu ermitteln, mag gering sein, die Aussagekraft des Ergebnisses ist es aber auch - und zwar in einem Ausmaß, dass sich Angebote so kaum bewerten lassen und Abspielraten leicht zu falschen Schlüssen führen.Es scheint, dass die Verunsicherungen, die Abspielraten hervorrufen, im Markt schon angekommen sind. Immer lauter wird die Empfehlung Creatives so zu verdichten, dass sie in wenigen Sekunden ihre Botschaft transportieren. Das ist an sich nicht falsch, nur lassen sich nicht sämtliche Botschaften in immer kürzeren Zeitfenstern unterbringen. Manche Produktvorteile können nicht durch wenige Bilder und Worte erklärt werden, und eine gute Geschichte entfaltet ihre Wirkung nun mal durch einen Spannungsbogen. Hier wird weiterhin die zentrale Aufgabe sein, Umfelder, die ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kampagne bieten, zu identifizieren. Werbetreibende sind deshalb gut beraten, Mediaplanungen noch stärker vom Ergebnis her zu denken.





Das klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr einfach, nicht jedoch, wenn es um die operative Umsetzung geht. Wir wissen von Werbungtreibenden, die unsere Time-On-Screen Classes heranziehen und sich ein Bild davon machen, was in Sekunde zwei, fünf oder zehn innerhalb des Werbespots passiert und wie viele Nutzer an dieser Stelle das Werbemittel nachweislich sichtbar auf dem Schirm hatten - und wie viele von ihnen schon ausgestiegen waren. Wenn überhaupt kein Zweifel daran besteht, dass der Spot gut gemacht ist und eine gewisse Zeitspanne benötigt, um Wirkungen zu entfalten, was der Normalfall sein sollte, dann führt kein Weg daran vorbei, festzustellen, auf welchen Umfeldern eine Kampagne die notwendige Sichtbarkeit erhält.



Das bringt uns zu Punkt 2, nämlich sicherzustellen, dass die Werbung die richtige Zielgruppe erreicht. Kreuzworträtselspielende Senioren im Internet werden sich nicht aus ihrem Spielvergnügen reißen lassen, nur weil ihnen Werbung für Twenty Ager eingeblendet wird. Noch unwahrscheinlicher wird sich ihr Einkaufszettel dadurch ändern, da können die Sichtbarkeitswerte noch so hoch sein.



Im vorletzten Schritt ist nun die Reichweite zu hinterfragen. Geht es darum, dass in möglichst vielen Haushalten Webseiten aufgerufen werden, die sichtbar oder nicht zu einem speziellen Prozentsatz abgespielt wurden? Müsste man nicht darüber Bescheid wissen wollen, in welchem Umfang Werbung innerhalb der Zielgruppe wirklich sichtbar wurde? Erst wenn sämtliche Kontextparameter der Werbekontakte inklusive Informationen zum Brand Fit vorliegen, sollte eine Beforschung der Werbewirkung durchgeführt werden - sonst, siehe Überschrift: Wer Abspielraten misst, misst Mist.





„Müsste man nicht darüber Bescheid wissen wollen, in welchem Umfang Werbung innerhalb der Zielgruppe wirklich sichtbar wurde?“ Teilen

Was verwundert, ist nicht allein der Umstand, dass dies nicht alles schon längst selbstverständlich ist. Alles, was Anbieter von Video-Inventaren tun müssten, ist die Kampagnen noch besser auf die Anforderungen der Werbetreibenden zuzuschneiden. Es ist ermutigend, zu sehen, dass die Ersten in diese Richtung gehen. Die Datenbasis dafür, dass es noch mehr werden, ist vorhanden. Daten sollten in einer Digitalbranche nicht das Problem sein, sondern die Lösung.