© BBC/HBO Michaela Coel spielt die autobiografische Hauptrolle in der famosen Dramaserie "I May Destroy You"

Blicken wir den Tatsachen doch mal ins Auge: Zuhause bleiben und Serien schauen war nie so wichtig wie in diesem verfluchten Corona-Jahr. Dank des großen Angebots von Amazon Prime Video, Netflix, Durchstarter Disney+ und Co gab es auch 2020 wieder zahlreiche großartige, dramatische, spannende und witzige Serien. Falls Sie noch nach Inspiration für den neuerlichen Lockdown und die Feiertage suchen: Die HORIZONT-Redaktion präsentiert ihre fünf Lieblingsserien des Jahres.