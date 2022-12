Der Outdoor-Abenteurer Fritz Meinecke aus Magdeburg hat mit seinem Projekt "7 vs. Wild" den Platz des erfolgreichsten "Top Trending Video" in den Youtube-Charts 2022 erobert. Die Realityshow sei die reichweitenstärksten Serie, die von einem deutschen Creator erfunden und organisiert wurde, teilte Youtube am Donnerstag in Berlin mit.





Als Abräumer erwies sich vor allem die zweite von bislang acht veröffentlichen Episoden. In der Folge filmen sich zwei Frauen und fünf Männer selbst dabei, wie sie nach ihrem Abwurf aus einem Hubschrauber ins Meer am plastikvermüllten und verdreckten Ufer der Insel von Panama anlanden und sich sieben Tage lang in der Wildnis durchschlagen müssen.



Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte noch der Youtuber Rezo mit zwei Politik-Videos die Youtube -Bestenliste dominiert. Er taucht in diesem Jahr in den Top 5 nicht mehr auf. An der Tatsache, dass politische oder wissenschaftliche Themen in diesem Jahr nicht so oft geklickt wurden, spiegelt sich nach Einschätzung von Youtube auch ein gesteigertes Unterhaltungsbedürfnis der Zielgruppen nach den herausfordernden Pandemie-Jahren wider.

