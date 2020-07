1. Teilen

"Biohackers" (Netflix)

2. Teilen

"Alex Rider" (Amazon Prime Video)

3. Teilen

"The Last Narc" (Amazon Prime Video)

Im Jahr 1985 wurde der DEA-Agent Enrique "Kiki" Camarena vom mexikanischen Drogenkartell brutal ermordet. Nach dem Tod des Drogenfahnders kam es zu starken Spannungen zwischen den US-Behörden und der mexikanischen Regierung. In der Dokumentation "The Last Narc" steht Ermittler Hector Berellez im Vordergrund, der für die Untersuchung des Todesfalls zuständig war. Er enthüllte politische Intrigen, die auch Mitglieder der obersten Ebene der US-Administration belasteten. Die spannende vierteilige Dokumentation ist ab 31. Juli bei Amazon Prime Video abrufbar.

4. Teilen

"Lovecraft Country" (Sky)

5. Teilen

Zwei neue Reality-Formate bei Joyn: "Shame Game" und "Cora's House of Love"

Was passiert, wenn Studenten hinter verschlossenen Türen mit den Biotechnologien von morgen experimentieren? Die deutsche Netflix-Originals-Serie "Biohackers" erzählt eine spannende Geschichte von Freundschaft, Liebe und Rache an einer deutschen Universität vor dem Hintergrund revolutionärer Biohacking-Technologie und seiner ethischen Implikationen. Im Mittelpunkt steht dabei das Duell zweier Frauen: Mia, gespielt von Luna Wedler ("Das schönste Mädchen der Welt", "Dem Horizont so nah"), ist Medizinstudentin im ersten Semester und verfolgt unerschrocken und zielstrebig einen eigenen geheimen Plan. Ihre Gegenspielerin ist die Star-Dozentin und Bio-Wissenschaftlerin Prof. Tanja Lorenz, die von Jessica Schwarz ("Das perfekte Geheimnis", "Narziss und Goldmund") dargestellt wird.Die sechsteilige Serie von Showrunner und Regisseur Christian Ditter ("How to be Single", "Love, Rosie", "Girlboss") startet 20. August auf Netflix. Neben Luna Wedler und Jessica Schwarz spielen Caro Cult, Adrian Julius Tillmann, Thomas Prenn, Sebastian Doppelbauer und Jing Xiang sowie Benno Fürmann in dem Genre-Mix aus Science-Fiction und Thriller, der nicht nur Hochspannung, sondern auch viel Spaß verspricht.In der sehr erfolgreichen Jugendroman-Reihe "Alex Rider" von Anthony Horowitz geht es um einen jungen Briten, der nach dem Tod seines Onkels in die Rolle eines Undercover-Agenten gerät undAm 17. August startet bei Sky in exklusiver deutscher Erstausstrahlung die HBO-Horrorserie "Lovecraft Country", die auf der Romanvorlage von Matt Ruff basiert. In der Serie macht sich dAfroamerikanerIn "Shame Game" stellt sich Youtube-Star Aaron Troschke ab 13. August verschiedenen Challenges, die ihm Stück für Stück seine Grenzen aufzeigen sollen. Für die Auswahl der Herausforderungen, darunter beispielsweise ein Intim Waxing oder 30 Minuten im Wehensimulator, sind befreundete Youtuber wie Dagi Bee, Joyce Ilg und Gewitter im Kopf zuständig. Die Idee hinter der exklusiven Joyn-Produktion: Geht Aaron als Sieger aus den Prüfungen hervor, bestimmt er anschließend den Social-Media-Content des Verlierers.Währen Troschke mit seiner Show den Zuschauern die Schamesröte ins Gesicht treibt, sucht Cora Schumacher exklusiv auf Joyn Plus den Mann fürs Leben. In der Reality-Show "Coras House of Love", die am 21. August startet, buhlen zehn Männer um die Gunst der Blondine. Wie in anderen Dating-Formaten werden die potenziellen Mr. Rights bei gemeinsamen Aktivitäten auf Herz und Nieren geprüft. Nur die Zeit, die den Teilnehmern bleibt, ist kürzer: Bis zum Finale muss jeden Abend ein Mann das Haus verlassen., 7. Staffel, ab 1. August bei Netflix, 3. Staffel, ab 6. August bei Netflix, 3. Staffel, ab 7. August bei NetflixZusammengestellt von Katrin Ansorge und Tim Theobald