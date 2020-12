© Sky Maisie Williams spielt in der Miniserie "Two Weeks to Live" die Hauptrolle

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - und damit die Möglichkeit für den einen oder anderen Filmabend oder Serienmarathon. Wir haben einige der vielversprechendsten Neustarts im Dezember für Sie zusammengestellt - darunter die schräge Comedyserie "Two Weeks to Live" mit "Game of Thrones"-Star Maisie Williams, der neue Film von Detlev Buck, eine Amazon-Doku über die Bild und die hochkarätig besetzte TV-Now-Eigenproduktion "Unter Freunden stirbt man nicht". Viel Spaß beim Binge-Watching!