© ZDF/Frank Dicks Aylin Tezel in "Unbroken"

Fans von deutschen Serien können im März aus dem Vollen schöpfen: In der ZDF-Mediathek gibt es eine düstere Krimiserie mit Aylin Tezel, bei Joyn kann man mit feierwütigen Jugendlichen in die Münchner Unterwelt abtauchen und bei TV Now startet ein spannendes Krimi-Kammerspiel mit Alexandra Maria Lara. Lustiger geht es in der Netflix-Doku "Das Hausboot" zu, in der Olli Schulz und Fynn Kliemann das alte Hausboot von Gunter Gabriel wieder aufmöbeln. Außerdem start bei Disney+ mit "The Falcon and the Winter Soldier" eine weitere Serie aus dem Marvel Cinematic Universe sowie bei Netflix eine neue Dokumentation über Rap-Legende The Notorious B.I.G.. Hier sind unsere Streaming-Tipps für den März.