"Sharp Objects"

"Die Pest"

"Der Pate von Bombay"

4. Teilen "El Bulli - Geschichte eines Traums"





Amazon hat sich die weltweiten Rechte an der Dokumentation von 2010 gesichert, die ab dem 2. Juli bei Prime Video verfügbar sein wird. Neben den bereits bekannten zwölf Folgen zeigt der Streamingdienst auch drei neue Episoden, in denen es vor allem um die elBullifoundation geht, eine gemeinnützige Stiftung, die Adrià nach der Schließung seines Restaurants im Jahr 2011 gegründet hat. Im Juli starten außerdem neue Staffeln von:





"El Chapo", Staffel 3, ab 13. Juli bei Netflix







In der Miniserie "Sharp Objects" von HBO spielt Golden-Globe-Preisträgerin Amy Adams ("American Hustle") eine Reporterin, die in ihren Heimatort zurückkehrt, um im Fall von zwei verschwundenen Mädchen zu recherchieren. Dabei wird die psychisch labile Journalistin auch mit ihrer eigenen schwierigen Kindheit konfrontiert. Die achtteilige Krimiserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gillian Flynn, die auch das Drehbuch von "Gone Girl" geschrieben hat.Sky zeigt "Sharp Objects" ab dem 9. Juli parallel zur Erstausstrahlung in den USA bei Sky Ticket. Ab dem 30. August wird die Serie noch einmal bei Sky Atlantic ausgestrahlt.Mit "Die Pest" hat sich Sky die Rechte an einer der erfolgreichsten Pay-TV-Serien aus Spanien gesichert. Ende des 16. Jahrhunderts kehrt der zum Tode verurteilte Ketzer Mateo in seine Heimatstadt Sevilla zurück, um seinem verstorbenen Freund seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Dort wird er allerdings verhaftet und lässt sich auf einen Handel ein: Wenn er eine rätselhafte Mordserie aufklärt, wird ihm Absolution erteilt. Währenddessen wütet in der Stadt die Beulenpest."Die Pest" war die bislang erfolgreichste Serie des spanischen Pay-TV-SendersSky zeigt die sechsteilige Serie ab dem 19. Juli immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic und dem Streamingdienst Sky Ticket."Der Pate von Bombay" (OT: "Sacred Games") ist die erste von sieben Serien, die der Streaminggigant Netflix für den Milliardenmarkt Indien in Auftrag gegeben hat. Im Mittelpunkt der achtteiligen Krimiserie steht ein überheblicher Polizist, der sich in der Millionenmetropoloe Mumbai mit einem Gangsterboss anlegt. Die Hauptrollen spielen die beiden Bollywood-StarsSaif Ali KhanNawazuddin SiddiquiFerran Adrià gilt als einer der innovativsten Köche der Welt. Mit seinem Gourmet-Tempel El Bulli, der fünf Mal hintereinander zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde, stellte er die Welt der Haute Cuisine auf den Kopf. Die Doku "El Bulli - Geschichte eines Traums" zeichnet die, Staffel 2, seit 29. Juni bei Netflix, Staffel 4, ab 1. Juli bei Amazon Prime Video, Staffel 3, ab 20. Juli bei Amazon Prime Video, Staffel 6, ab 27. Juli bei Netflix