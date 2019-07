Kiss Detection on Google Pixel

Stonewall Forever - A project by The Center with support from Google

Die neue Funktion betrifft die sogenannte Fotobox des Smartphones. "Kiss Detection" heißt das Feature, das die Kamera des Geräts selbstständig auslösen lässt, wenn sich die Menschen vor der Linse küssen. Um die smarte Technologie bekannt zu machen, hat Google ein Werbevideo in den Onlinekanälen veröffentlicht, in dem ganz unterschiedliche Paare Kussfotos mit dem Pixel 3 machen - alle aufgenommen mit der "Kiss Detection". Der Titelsong des Clips ist passenderweise "Then He Kissed Me" von The Crystals.Der Spot ist nicht die einzige Werbemaßnahme, mit der Google das Thema Pride Month besetzt. Bereits Anfang Juni setzte das Unternehmen zusammen mit seinem Creative Lab zum Pride Month ein aufwendiges Projekt um, das an die Stonewall-Proteste von Homo- und Transsexuellen in New York vor genau 50 Jahren erinnern soll. "Stonewall Forever" ist ein lebendiges Monument, das digitalisierte historische Artefakte, Interviews mit Zeitzeugen und viele Geschichten rund um das Thema Vielfalt und die Rechte von LGBTQ-Community enthält. tt